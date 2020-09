Corona-hotspots i Aarhus og Randers

Der oprettes fra politiets side hotspots i den centrale del af Aarhus og Randers for at begrænse smittespredning

Den opblussede coronasmitte landet over fører nu til øget fokus på nattelivet i Østjylland.

På centrale gader i Aarhus og Randers opretter Østjyllands Politi nu hotspots, for at begrænse smittespredningen.

Politiet vil være mere til stede i områderne for at kontrollere, at festen foregår forsvarligt.

Det skriver Østjyllands Politi i et tweet.

Begge kommuner på grænsen

Både i Aarhus og i Randers ligger kommunerne på 20 smittede per 100.000 indbyggere ifølge tal fra Statens Serum Institut.

En kommune 'går i rød', når den når over 20, og begge kommuner ligger derfor på den alarmerende grænse.

De centrale hotspots bliver placeret ved Storegade i Randers og i Aarhus omkring Åboulevarden, Store- og Lilletorv, Pustervig og Skolegade i et forsøg på at begrænse smitteudbrud i nattelivet.

Det vil være gældende fra klokken 17 torsdag.