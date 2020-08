Corona i klassen: Forældre ekstremt dårligt stillet

Børn og unge bliver på næsten daglig basis sendt hjem fra skoler og daginstitutioner, fordi en af klassekammeraterne er syge eller har symptomer på coronavirus.

Senest onsdag er tre klasser på Engdalskolen i Brabrand blevet sendt hjem, efter at tre elever er testet positive for coronavirus. Her må de i alt 90 elever og 20 lærere først komme tilbage på skolen, når de har fremvist en negativ coronatest.

Men hvordan er man som forældre stillet, hvis det ikke er ens egne børn, der er smittet med corona, og man blot afventer testsvar?

Ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, er det op til forældrene selv at forsøge at skaffe alternativ pasning eller indgå aftaler med arbejdsgiveren om at arbejde hjemme, holde ferie, holde fri uden løn eller 'en anden kreativ løsning'.

Det fremgår af fagforbundets hjemmeside.

Tavse ministre

Og det er ekstremt ringe, mener Forældrenes Landsorganisation (FOLA).

- Hvis du har et sygt barn, er der stor forståelse for, at du er nødt til at blive hjemme. Men bliver du hjemme, fordi andre har et sygt barn, er der ingen rettigheder. Det er fair, at vi skal lukke ned og passe på under corona, men det er unfair, at man ikke kan kompensere forældre, der udviser samfundssind, siger formand Signe Nielsen til Ekstra Bladet.

FOLA repræsenterer forældre med børn i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO. Og her har man ifølge formanden længe forsøgt at råbe politikerne op.

- Det er et kæmpe økonomisk spørgsmål og pres for forældrene. Siden april har vi forsøgt at råbe regeringen op. Jeg har skrevet mails til erhvervsministeren og beskæftigelsesministeren, men der er ingen, der er vendt tilbage. Det er helt vildt, at de bare undlader at gøre noget, siger Signe Nielsen.

'Fattigt' velfærdssamfund

I maj kunne beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) oplyse, at 'regeringen ikke har aktuelle planer om at indføre en lovreguleret ret til fravær med ydelse i forbindelse med børns sygdom'.

Siden da har Signe Nielsen intet hørt fra ministeren, og hun frygter, hvad der sker, hvis Folketinget ikke griber ind.

- Er du SOSU, murer, sygeplejerske eller lignende, kan du ikke arbejde hjemmefra, og så risikerer man at blive pålagt at bruge sin ferie. Mange har allerede brugt deres afspadsering eller været tvunget på ferie og har ikke mere at give af. Hvad skal de så gøre? Sælge deres juleferie, som endnu ikke er optjent?, spørger Signe Nielsen.

Forældrenes Landsorganisation foreslår at give fuld lønkompensation til de forældre, der er nødt til at blive hjemme hos syge eller hjemsendte børn. Alternativt skal forældrene kunne søge sygedagpenge.

- Det er et fattigt velfærdssamfund, hvis forældre selv skal betale for at have deres børn hjemme, lyder det fra formanden.

Minister indkalder til møde

Over for Ekstra Bladet anerkender beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at situationen ikke er blevet lettere, nu hvor mange børn er startet i skole igen.

'Jeg har stor forståelse for den svære situation, mange forældre står i - det kan være svært at få enderne til at nå sammen, når børn oven i al den almindelige sygdom sendes hjem fra institution for at undgå spredning af coronavirus. Og det er selvfølgelig en situation, der ikke er blevet lettere her efter sommerferie, hvor hverdagen er tilbage med arbejde og skolestart', skriver han i en mail.

Ministeren har ingen løsningsforslag på blokken, men vil drøfte situationen med Folketinget.

'I Danmark har vi den danske model med en lang og god tradition for, at det er arbejdsmarkedets parter, der fastsætter løn og arbejdsvilkår. Det gælder også for rettigheder til fravær, fx ved børns sygdom. Man kan også lokalt på arbejdspladser lave aftaler om fx hjemmearbejde, når det er muligt', skriver Peter Hummelgaard og tilføjer:

'Når det er sagt, er vi åbne over for gode ideer til, hvordan vi kan hjælpe forældre i den svære situation. Det er bl.a. også derfor, at jeg vil invitere Folketingets partier til et møde, hvor vi drøfter situationen'.