Corona i tal: Så mange er ramt i Danmark og verden

Få overblik over udbruddet af coronavirus her, hvor mange der er indlagte og smittede med covid-19 og hvordan smitten har spredt sig

Åndedrætsbesvær, feber og hoste. Mange, mange mennesker i Danmark, Europa og resten af verden er i disse uger ramt af coronavirus.

Her finder du de vigtigste tal relateret til udbruddet af coronavirus i Danmark og verden.

Hospitalerne rundt om i landet forbereder sig på at håndtere et stort antal coronapatienter. I tabellen herunder kan du se de seneste tal for indlagte og registrerede smittede med coronavirus i Danmark.

Tallene medregner ikke de mange, der er smittede uden at være blevet testet. Antallet af døde inkluderer personer, der var smittet med coronavirus ved deres død, men som ikke nødvendigvis døde som følge af coronavirus.

Coronavirus spreder sig med eksplosiv hast verden over. Det gælder også i Danmark, hvor stigningen i antal smittede ser ud som på grafen herunder. Den 12. marts ændrede vi i Danmark retningslinjer for, hvornår man tester for coronavirus, og derfor flader kurven ud efter denne dato.

Rundt omkring i landet er der stor forskel på, hvor mange smittede, man har registreret, men coronavirus findes efterhånden over det meste af landet. Fordelingen kan du se i grafikken herunder.

Når det kommer til fordelingen mellem køn, er der herhjemme væsentligt flere mænd end kvinder, der er ramt af coronavirus. Herunder kan du se den aktuelle fordeling, der viser, at ca. to tredjedele af de smittede danskere er mænd.

Mens smitten med coronavirus i øjeblikket breder sig hastigt i Europa, er antallet af nye smittede angiveligt aftagende i Kina, som var det første land, hvor man konstaterede sygdommen.

I grafen herunder kan du se, hvor mange døde og hvor mange tilfælde af smitte, man har konstateret på verdensplan.

Kort om coronavirus

DU kan hjælpe med at begrænse udbredelsen af coronavirus ved at følge de simple råd i grafikken herunder:

Sådan føles det

Vær særligt opmærksom på symptomerne på coronavirus. Her kan du se, hvad du især skal holde øje med.

Forstå sygdommen

Coronavirus har på kort tid sat adskillige lande helt i stå. I grafikken herunder kan du blive klogere på den lille virus med den store effekt.