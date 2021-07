Corona-isolation i tredje led: Giver ingen mening - drop det!

Mens antallet af indlagte og døde er raslet ned, har myndighederne skruet op for forsigtigheden, når det kommer til Delta-varianten.

Det betyder, at man som såkaldt nærkontakt til en nærkontakt til en smittet med Delta-varianten bliver anbefalet at gå i isolation på helt samme vis, som hvis man rent faktisk var nærkontakt til en smittet.

Inden for den seneste uge - i perioden 23.-30. juni - har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt i alt 8803 nære kontakter og deres nære kontakter om at gå i isolation på grund af 393 tilfælde med Delta-varianten.

Det skyldes ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, at Delta-varianten er ekstra smitsom, men de anbefalinger giver 'overhovedet ingen mening', og de bør droppes straks.

Så klar lyder meldingen fra Christian Kanstrup Holm, der er lektor på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet.

- Det giver overhovedet ingen mening, for hvorfor skulle det gøre det? Der skal være en væsentlig sundhedsmæssig gevinst af det, når det går så kraftigt ud over folks liv og erhvervslivet, og det er der ikke, siger Christian Kanstrup Holm.

Han henviser til erfaringer fra Storbritannien, hvor Delta-varianten har overtaget fuldstændigt i forhold til andelen af smittetallene. Men samtidig er antallet af indlagte og døde ikke steget.

- Det skyldes vaccinerne, som også beskytter mod Delta-varianten. Det, der har retfærdiggjort alle strategier indtil videre, har været, at sundhedssystemet ikke måtte kollapse. Men det er der absolut ingen risiko for mere, fordi vi på grund af vaccinerne ser meget få indlagte og døde nu, siger Christian Kanstrup Holm.

Myndighedernes strategi undrer derfor lektoren.

- Vi har brugt halvandet år på at være bange, og der er nogle, der har meget svært ved at slippe angsten. Men hvad er det for en sundhedsmæssig effekt, de håber på at få ud af det? Vi har jo vundet vaccinekapløbet, og alt frontpersonale er vaccineret, siger han.

- Så efter din opfattelse bør man ophæve det her med det samme?

- Ja, drop det. Drop den sekventeringsmaskine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------