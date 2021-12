Corona-kaos: Aflyser 1650 nytårsmenuer

1650 kunder skal her kort før nytårsaften finde et alternativ til den ellers planlagte nytårsmenu.

Det står klart, efter at Allégårdens Slagter onsdag har besluttet at aflyse de 1650 nytårsmenuer, der ellers var bestilt hos slagteren i Odense.

Aflysningen sker, fordi mindst fire af de i alt 25 ansatte hos slagteren er blevet smittet med corona.

Det skriver TV 2.

- Det er helt ad helvede til. Jeg synes ikke, at det er særlig fedt, og det er forfærdeligt at ringe til alle, der ikke kan få deres mad, siger slagter Per Jørgensen.

Lukker helt ned

Slagteren har valgt at lukke butikken helt fra i dag, onsdag. Det betyder, at det ikke blot er nytårsmenuerne, han og kunderne går glip af - men også de mange bestillinger på smørrebrød, der skulle afhentes de kommende dage.

Tidspunktet kunne ikke have været værre for slagteren. Tiden op til nytår er normalt et af de tidspunkter, hvor Per Jørgensen omsætter for allermest.

Han vurderer, at nedlukningen og aflysningerne kommer til at koste ham mere end en million kroner.

Per Jørgensen forventer at kunne åbne butikken igen 3. januar, hvis ikke smitten breder sig blandt de ansatte.