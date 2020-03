Corona-kaos for folk med handicap: Nu griber minister ind

Astrid Krag vil sikre, at folk med handicap kan føle sig trygge, selvom der lige nu spreder sig en dødelig virus, som sætter tusindvis i karantæne og lægger sundhedssytemer ned.

Pandemien bekymrer nemlig folk som Janus Tarp på 47 år. Hans liv afhænger af hjælp 24 timer i døgnet.

- Hvad hvis mine hjælpere bliver smittet eller kommer i karantæne? Så er det noget rigtig lort, og jeg ved faktisk ikke, hvad der så sker, har han fortalt til Ekstra Bladet.

Janus Tarp er lam i hele kroppen og kan kun trække vejret ved hjælp af en respirator.

Uden sine personlige hjælpere kan han ingenting, og han har derfor forsøgt at få svar på, hvad der sker, hvis de bliver smittet med corona eller skal i karantæne.

- Det kan jeg ikke få svar på. Så jeg må bare krydse fingre for, at jeg ikke ender i den situation, har han tidligere fortalt.



Socialminister Astrid Krag har nu diskuteret Janus Tarps problemstilling med forskellige relevante myndigheder. Foto: Ritzau Scanpix

Janus Tarps historie var i Ekstra Bladet søndag 15 marts, og der gik ikke mange timer fra, at artiklen var ude, til at landets socialminister kom på banen.

- En embedsmand fra ministeriet ringede mig op og sagde, at nu ville Astrid Krag tage problemstillingen op til et møde med Sundhedsstyrelsen, fortæller Janus Tarp.

Social- og Indenrigsministeriet bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har taget kontakt til Janus Tarp for at høre mere om hans problemstilling, og at de har drøftet hans historie med forskellige relevante myndigheder.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor vi ikke har alle svarene på forhånd. Jeg er glad for, at vi er blevet gjort opmærksomme på den konkrete problemstilling med respiratorbrugere og handicaphjælpere, for det betyder, at vi kan give nogle svar til de mennesker, det handler om, skriver Astrid Krag til Ekstra Bladet.

Ministeriet skriver yderligere, at de nu har samlet nogle retningslinjer til folk med handicap - herunder, at det er kommunens ansvar at finde afløsere, hvis en persons hjælpere bliver syge eller kommer i karantæne, og vedkommende ikke selv kan finde en vikar.