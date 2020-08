Corona kø-kaos

Folk kunne ikke blive testet i covid-19-ramte Aarhus, fordi køerne var for lange og testcentrene lukkede. Køen er også enorm for rejsende ved lufthavnen i København

Køen er laaang ved testcenteret i Bispehaven i nærheden af den hårdt corona-ramte Gellerupparken i Århus.

Knap 100 mennesker venter, da Ekstra Bladet er forbi lørdag eftermiddag.

De forreste i køen har ventet i næsten to timer for at blive testet for coronavirus.

Men om lidt lukker centret ned for flere tests, og de fleste i køen kommer ikke til i dag.

Sådan var det også i går, beretter nogle af de fremmødte.

Elsebeth og Torben Jespersen når med stor sandsynlighed ikke frem. De var her også tidligere, men køen var for lang, solens stråler for kraftige og køen rykkede sig slet ikke den første halve time.

- Man burde jo informere folk tidligere om, at de ikke kommer til. De har jo stået her i timevis, siger Elsebeth Jespersen

De har også været forbi et testcenter i Viby. Også her var køen for lang.

- Hvis vi ikke når det i dag, må vi jo prøve igen i morgen de andre steder. Eller på mandag. Vi kan godt stå her, for vi er jo pensionister, men det er altså ærgerligt det her, siger hun.

Elsebeth og Torben Jespersen har været flere steder for at blive testet. Det er stadig ikke lykkes dem. Foto: Ernst van Norde

De er langt fra de eneste, der er utilfredse med situationen ved testcentret.

Længere bagude står Dek Mohamed Ali på 29. Han har stået i kø en time. Han er også mødt frem til en coronatest.

- Jeg tror, det er en god idé, at sende mere testpersonale til Århus, siger han.

I samme øjeblik bliver han afbrudt af en medarbejder fra testteltet, der meddeler, at han ikke skal regne med at nå frem til prøven, inden de lukker for i dag.

Dek Mohamed Ali gik forgæves efter covid-test i Gellerup, Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Direktør beklager

Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør for præhospital i Region Midtjylland beklager den kaotiske situation ved testcentrene.

- Det er vi kede af. Men det her er kommet med kort varsel. Derfor har vi nu opgraderet, forsikrer han,

Fra på mandag vil 5000-6000 personer kunne blive testet i døgnet i Aarhus-området.

Til den tid vil ekstra mobile testenheder fra andre regioner være på plads.

Hvis man er gået forgæves, så kan man med fordel bestille tid på coronaprover.dk, oplyser han. Eller komme igen for allerede fra søndag skulle kapaciteten være øget.

- Vi beklager, men vi gør hvad vi kan, siger direktøren.

Også på den anden side at Storebælt i Kastrup ved lufthavnen er køen til covid 19-test enormt lang.

Ventende i køen oplyser over for Ekstra Bladet, at de har ventet i kø i over to timer.

Rejsende, som netop er ankommet til Danmark, venter i megakø ved lufthavnen i den bagende sol. Foto: Privat

