Corona: København ser rødt

Region Hovedstaden er nu på et smitteniveau, hvor Norge fraråder besøg

Med de seneste smittetal fra Statens Serum Institut (SSI) er København nu på et niveau, hvor de norske myndigheder fraråder deres borgere at tage til byen.

Det norske medie VG skriver historien, hvor der advares mod at besøge hovedstaden, fordi der nu er mere end 20 smittede pr. 100.000 indbygger inden for de sidste to uger.

Mandag i denne uge blev nordmænd i Danmark advaret mod at skulle i karantæne, hvis de ikke vendte hjem. På dette tidspunkt var København endnu ikke markeret med rødt.

'Til dig som er på rejse. Der er øget smitte i flere regioner i Danmark. Regioner, der er i fare for at blive røde, er: Midtjylland og Sjælland (minus hovedstadsregionen). Det vil kunne give ti dages rejsekarantæne fra og med kl. 00.00 natten til lørdag i denne uge for alle, som har været i disse regioner,' lød beskeden ifølge VG.

Seneste tal fra SSI viser, at der er registreret 165 nye smittetilfælde fra torsdag til fredag. Cirka halvdelen er i Aarhus.