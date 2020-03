Corona kom på tværs af zoo-salg

Ægteparret og ejerne af Munkholm Zoo på Djursland, Benny og Annelise Johansen, bander coronakrisen langt væk, efter at de var snublende tæt på at sælge deres livsværk

Selvom de var de første i danmarkshistorien med den vare på hylden, og selvom de stadig gerne sælger deres livsværk for 'en slik', så er optimismen til at overse hos Benny og Annelise Johansen.

Ægeparret har nu haft Munkholm Zoo til salg siden sommeren 2017, men efter to og et halvt års forgæves forsøg på at afhænde den populære attraktion ved Balle på Djursland var der for første gang 'hul igennem' for knap en måned siden, da et tysk ægtepar sågar gav et bud på hele herligheden med cirka 400 dyr i 90 forskellige racer.

Dyrene så ud til at trives, da Ekstra Bladet senest besøgte ejerne af Munkholm Zoo i september i fjor. Det gør de stadig, men ægteparret Benny og Annelise Johansen vil efter 26 års ejerskab gerne snarest kunne afhænde deres livsværk. Foto Ernst van Norde

- Vi har selvfølgelig den største respekt for, at det først og fremmest handler om det sundhedsmæssige i en coronakrise, men når det er sagt, så bander jeg godt nok coronavirus langt væk i denne tid, siger Benny Johansen.

Hans frustration bunder i, at et tysk ægtepar for knap en måned siden besøgte Munkholm Zoo, og det tyske par var ifølge Benny så interesserede i at købe dyreparken, inklusiv privatbolig og omkringliggende jord, at de afgav et skriftligt bud.

- Vores modbud var ikke længere fra deres, end at jeg er overbevist om, at vi kunne have lavet en handel, ærgrer Benny Johansen sig.

Man bliver ikke rig

Salget af den lille zoologiske have på det sydøstlige Djursland er ikke gået så hurtigt og nemt, som man umiddelbart skulle tro, da Benny og Annelise satte den til salg for 4.5 millioner kroner. Med i prisen følger så at sige hele pakken med 250 kvadratmeter privatbolig, stalde, skure, cafeteria, toiletbygninger, 21.000 kvadratmeter jord, plus yderligere fire tønder land og, ikke mindst, de mange spændende dyr.

Men trods medieomtale i blandt andet Ekstra Bladet af den unikke ejendom og mere end 30 besøg fra potentielle købere og udsendelse af op mod 500 salgsopstillinger er det endnu ikke lykkedes at skrive en slutseddel under.

- Det giver selvfølgelig lidt overskud, men man bliver ikke rig af at eje og drive Munkholm Zoo. Man skal kunne lide og lægge vægt på livsstilen for at blive en glad køber, fastholder 63-årige Benny Johansen, der sammen med sin ét år yngre hustru har drevet stedet siden 1994.

Uenige om overtagelsesdato

Coronakrisens varighed får stor betydning for Munkholm Zoo, som efter planen skulle åbne 4. april. Det sker med de aktuelle restriktioner fra myndighederne ikke, og Benny tør ikke tænke på, hvor store de økonomiske konsekvenser kan blive, hvis parken heller ikke kan åbne efter påske tirsdag 14. april.

Det tyske ægtepars bud ligger økonomisk ikke langt fra prisen på 4.5 millioner kroner for hele dyreparken, inklusiv privatbolig, cafeteria og omkringliggende jord. Det sidste betyder, at nye ejere vil kunne fordoble parkens størrelse, siger Benny Johansen. Foto Claus Bonnerup

- Vores revisor er ved at finde ud af, hvordan vi eventuelt kan få gavn af regeringens hjælpepakke, og vi er skeptiske forhånd. Hvis vi kun kan få dækket 60-70 procent af vores daglige omkostninger i en periode frem mod juni eller deromkring, vil det ikke række. Uanset om vi har gæster eller ej, er omkostningerne til foder, varme, lys, vand og andet jo altid de samme, siger Benny Johansen, der indtil videre har holdt fast i sin lille håndfuld ansatte, hvis arbejdsopgaver også er uformindskede trods coronakrisen.

Ifølge Benny Johansen var det primært forskellige ønsker om overtagelsesdato, som skilte parterne ad for en måned siden. Den økonomiske side af sagen var til at løse, som han formulerer det.

- Nu krydser vi fingre for, at både de og vi kommer bedst muligt igennem coronakrisen, så vi kan få gjort den handel færdig, siger Benny Johansen.

