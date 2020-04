Corona-kulret? Gå i karantræning med Gustav

Med lukkede fitnesscentre, inde som ude, og en opfordring til at blive mest muligt hjemme, kan det være svært at finde motivationen for tiden.

Men frygt ej - hjælpen er nær.

Mandag, tirsdag og onsdag er der nemlig god grund til at trække i træningstøjet alligevel, når Gustav Salinas tager os i 'karantræning'.

Alle kan være med, og den tidligere realitypersonlighed, der nu til dagligt driver ‘FitnessNu’, garanterer effektive øvelser, sved på panden og ikke mindst et godt grin.

Gustav Salinas er ikke bleg for at råbe op, hvis tempoet går for langsomt - til gengæld kan han ikke se, om du snyder bag skærmen... Foto: Tariq Mikkel Khan

Træningen begynder klokken 09.00 og varer cirka 20 minutter. Gustav Salinas styrer med hård hånd slagets gang, men har løftet sløret for, at vi lægger ud med en lille opvarmningsdans efterfulgt af høj puls og til sidst let udstrækning.

Du behøver ikke andet end en flaske vand og et håndklæde, så der er ingen undskyldninger for ikke at vække familien og stille jer klar på stuegulvet, når Gustav Salinas byder op til en omgang morgengymnastik, der uden tvivl vil pause samtalerne om corona for en stund.