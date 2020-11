Corona-ledere forgyldes: Ingen bonus til medarbejdere

Læs hele Anne Jastrups skriftlige svar til Ekstra Bladet her:

'Hvis du spørger mig, så tænker jeg helt sikkert, at mellemlederlaget i denne afdeling har ydet en stor indsats og har været hårdt belastet. Men med det sagt vil jeg gerne medgive, at der helt tydeligt ikke har været en god dialog mellem ledelse og medarbejdere her. Der er et eller andet, de ikke har fået talt igennem. Og jeg forstår til fulde, hvis nogen er blevet stødt eller har slået sig på de formuleringer. Jeg tror ikke, at afdelingsledelsen har gennemtænkt, hvordan de fik det her formuleret.

Jeg synes også, at man fra ledelsens side skulle have sat sig ned med tillidsfolk og de lokale udvalg og taget en snak om, hvordan vi udlodder de her midler.

De her mellemledere er jo læger og sygeplejersker, der ved siden af ledelsesopgaver også er ude i patientbehandlingen - så det er ikke mennesker, der bare har siddet på et kontor, men mennesker, der også har været i det, man kan kalde ”felten” eller ”frontlinjen”. Det er også dem, der varetager helt nære patientrelationer. Vi har ikke at gøre med bureaukrater, men læger og sygeplejersker, der har været ude på afdelingerne, hvor patienterne også er.

Det er vigtigt at sige, at alle medarbejdere inden for overenskomstområdet i foråret havde forhandlinger om nogle tillæg, som man skal have, hvis man for eksempel arbejder på en anden måde, end man plejer. Og det har medarbejderne så fået på den måde, at der ikke er nogen, der ikke har fået den løn, de skulle have. Mellemledergruppen her er en gruppe, der i det omfang, de er på chefkontrakt, ikke bliver kompenseret via overenskomsten. Det ændrer ikke ved, at det er en uheldig situation i den afdeling, der gør, at man skal have en drøftelse om de her ting. Jeg ville ønske at man havde set bredere i afdelingen og havde tænkt i at tilgodese både ledere og medarbejdere i afdelingen.'

Var det en fejl at sende den mail ud?

'Jeg synes, at det er en uheldig ordlyd, som jeg som sagt tror er uigennemtænkt. Jeg tror ikke, at det har været hensigten at virke stødende, men jeg forstår godt, at man som medarbejder synes, at det virker stødende eller arrogant. Jeg ved også, at ledelsen i afdelingen er rigtig kede af det og i gang med at gå i dialog med medarbejdersiden.'