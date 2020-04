Corona lukker Indien ned: Norske lægemiddelproducenter frygter råvaremangel

Norsk brancheforening for medicinproducenter frygter konsekvenser for medicinproduktionen som følge af mangel på råvarer. I Danmark er bekymringen dog til at overse

Selv om mindre medicinalproducenter i Norge frygter at løbe tør for råvarer til blandt andet produktion af diabetesmedicin, så er de bekymrede miner i Danmark til at overse.

Det oplyser Lægemiddelindustriforeningen til Ekstra Bladet.

Det er coronakrisen og den kendsgerning, at Indien 22. marts lod 1,3 milliarder mennesker om at holde sig indendøre, som har fået norske medicinproducenter til at råbe vagt i gevær. Indien og Kina står for 80 procent af råvarerne til verdens lægemiddelindustri, og eksporten af råvarer er på det nærmeste gået i stå.

Det har i Norge skabt frygt for, at visse typer medicin ikke længere vil kunne fremstilles, skriver blandt andet NRK.

- For enkelte af vore medlemmer begynder situationen at blive ændret, og i løbet af nogle uger, så kan det gå imod nedlukning af national produktion, siger Karita Bekkemellem, som er direktør i Legemiddelindustrien, der er brancheforening for norkse lægemiddelproducenter.

Men i Danmark er der ikke mangel på råvarer til produktion, er meldingerne fra både Lægemiddelindustriforeningen, Novo Nordisk og Lundbeck.

- Det er ikke noget problem nu. Vi har lagre hele vejen op gennem produktionskæden, og vi har hele vejen igennem coronakrisen kunnet opretholde forsyningen, siger kommunikationschef Mads Kronborg til Ekstra Bladet.

Og krisen skal trække ud i en del længere tid, før der måske kan komme udfordringer med forsyningen.

- Alt afhængig af hvor langt det må vare, kan vi ikke sige os fra, at det også vil kunne ramme os. Det er en situation, vi holder øje med, men vi har lagrene til det og har indtil videre kunnet håndtere produktionen, siger Mads Kronborg videre.

Hos Novo Nordisk oplyser pressechef Mette Kruse Danielsen, at der heller ingen problemer er.

- Situationen udvikler sig dag for dag, men lige nu oplever vi ingen forsyningsproblemer. Vi er godt forberedt på situationer som denne, og vi har en lagerpolitik, der sikrer levering i lang tid, siger hun.

Ekstra Bladet erfarer, at Lægemiddelindustriforeningen gennem hele coronakrisen en gang ugentligt har spurgt sine medlemmer, om der er forsyningsproblemer til produktion af medicin. Indtil videre har ingen ud over Lundbeck givet udtryk for, at der på sigt kan opstå udfordringer.