Corona-lukket: Vi aner ikke, om vi skal gå til højre eller venstre

Simon Brukdahl Brask har måttet opsige to ud af tre lejemål i sin møbelbutik - men han har lovet sig selv at komme igennem krisen

- Det er ikke en positiv historie. Men jeg har besluttet, at vi ikke går konkurs!

Sådan siger 31-årige Simon Brukdahl Brask, der lige nu ser sit livsværk - Hipstory, hvor han sælger sine egenproducerede træmøbler - skrumpe dag for dag.

På seks år har han formået at åbne tre showrooms på hhv. Frederiksberg, i Odense og i Vejle, hvor han har haft god omsætning på sine møbler. Gennemsnittet var ifølge virksomhedsejeren 100.000 kroner om ugen på de tre butikker.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gågaden lagt øde: Folk valfarter til varehuse

Sidste advarsel

Men flere måneders nedlukning har i den grad sat sit præg på firmaet. Og lige nu betaler han mellem 35.000-40.000 om måneden for lokalerne, hvor alt er lukket og slukket. Og omsætningen er faldt med over 70 procent, fortæller han.

- Det er som at kyle penge ud af vinduet hver måned, siger han.

- Jeg har været nødt til at sige lokalerne i Odense og Vejle op. Det gjorde vi i december, så planen var at holde et kæmpe udsalg fra de to butikker, så vi kunne få lidt penge ind og måske starte op igen med ny energi.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Også cykelhandler Mikael Madsen er frustreret over restriktionerne. Se et interview med ham i videoen her.

Butiksindehaver: - Reglerne er skævvridende

- Men så blev nedlukningen forlænget, og vi skal være ude midt i marts, så den plan er faldet til jorden. Nu får jeg i stedet udgifter ved at få opmagasineret alle de møbler, vi brænder inde med, forklarer han.

Måtte opsige medarbejder

Selvom nedlukningen og de mange forlængelser har frustreret og bekymret Simon Brukdahl Brask, forsøger han at holde modet oppe og hele tiden udtænke nye strategier for at få blot lidt af sin normale indtjening.

- Vi har lavet hele vores arbejdsgang om, så kunderne kan bestille møblerne på nettet mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag producerer vi alle de bestilte varer, fredag kører vi dem fra værkstedet på Fyn ud til de tre butikker, og lørdag kan folk hente dem.

- Og så giver vi procenter og fri fragt for at holde lidt gang i butikken. Det går cirka i 0 med huslejen, men det er da bedre end et underskud på 40.000 om måneden, siger Simon Brukdahl Brask, der har måttet afskedige én medarbejder og sende sine timelønnede butiksmedarbejdere hjem, men dog stadig kan beskæftige og lønne seks ansatte.

De ellers så flotte showrooms er nu på tredje måned lukkede, og møblerne hober sig op. Foto: fynsksnedkeri.dk

Ingen udsigt til lønhjælp Selvom corona-nedlukningen har været en barsk omgang for Simon Brukdahl Brask og hans firma, regner han ikke med at få del i regeringens lønkompensations-pakker. - Vi har også en netbutik, og den kører under samme cvr-nummer som de fysiske butikker, så jeg tror ikke, vi får lønkompensation, forklarer han. Han håber dog på, at Hipstory er berettiget til at få del i hjælpepakken til huslejen, der pt. rammer næsten 40.000 kroner hver måned for de tre butikslokaler på Frederiksberg, i Odense og i Vejle. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------