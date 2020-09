Corona og influenza: Én ting skal vi undgå

Midt i stigende smittetal og corona-restriktioner har en ny panderynke sneget sig ind hos de sundhedsfaglige.

Vinteren er nemlig hastigt på vej, og med den følger influenzasæsonen. Vaccinationen mod snotpapiret og feberen er specielt vigtig i år.

Influenza kan nemlig være farlig, hvis man er over 65 eller i særlige risikogrupper, og kombineret med corona kan det være en dødelig cocktail.

- Der er data fra udlandet, hvor man har set, at de som bliver dobbelt ramt af influenza og corona har endnu højere risiko for at dø. Det skal vi så vidt muligt undgå, siger Søren Riis Paludan, som forsker i virus og vacciner ved Aarhus Universitet.

Gratis vacciner for særlige grupper

Sundhedsstyrelsen har derfor i år valgt at tilbyde influenzavaccinen gratis for udsatte grupper og sundhedspersonale fra 1. oktober.

Man kan derfor blive vaccineret kvit og frit, hvis man er fyldt 65. Derudover omfatter tilbuddet blandt andet personer i særlige risikogrupper, gravide i 2. og 3. trimester og førtidspensionister.

Tilhører man en af disse grupper, opfordres der til, at man bestiller tid til vaccination hos sin læge, eller der hvor man normalt bliver vaccineret.