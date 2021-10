Corona overstået i Europa? I én region står det helt skidt til

Sjældent har en sygdom været så meget på alles læber og skabt så meget debat, som covid-19 har gjort, siden pandemien ramte hele verden i starten af foråret 2020.

Med ankomsten af vacciner i stort omfang har især Danmark så småt kunnet lægge de fleste bekymringer om covid-19 bag sig. Langt fra alle europæiske lande er i en lige så gunstig position, når det kommer til restriktioner og påbud, som Danmark er, men i det store hele er billedet i Europa, at det værste er ovre.

Den tilgængelige data fra en række EU-lande og Storbritannien viser nemlig, at indlæggelsestallene i de fleste lande enten er på vej ned eller er langt under tidligere niveauer.

I et hjørne af Europa går det dog den gale vej.

Beder EU om hjælp

Således kan både Serbien og Rumænien melde om rekordhøje smittetal på et tidspunkt, hvor pandemien ellers ser ud til at stabilisere sig i andre lande.

I Rumænien er det nu så skidt, at de må bede EU om hjælp til at kæmpe mod den stigende smitte. Netop Rumænien måtte sælge over en million doser af vaccinen fra Pfizer/BioNTech til Danmark, da der er så lav tilslutning til vaccinerne i befolkningen, at man ikke kunne nå at bruge vaccinerne.

Og meget kunne tyde på, at man nu mærker følgerne af den lave tilslutning nu. Blot 34 procent af befolkningen er fuldt vaccineret, og antallet af smittede stiger nu, mens dødstallet også stødt følger med.

På et pressemøde mandag aften lød det derfor fra Raed Arafat, der står i spidsen for landets nødberedskabs-departement, at man indstiller alle ikke-akutte operationer og indlæggelser, for at der er tilstrækkelig kapacitet og ilt til de indlagte med covid-19, skriver Politico.

På trods af rekordhøje smittetal demonstrerer befolkningen i Bukarest mod coronarestriktionerne i landet. Her er en demonstration med et skilt med teksten 'Jeg tror på Gud, ikke på covid'. Foto: Octav Ganea/Inquam Photos via Reuters/Ritzau Scanpix

'Hvornår forstår vi det?'

Landet har derfor sendt et nødråb ud til EU for at få tilskud af forsyninger i form af medicin og ekstra ilt. Ifølge Genoveva Cadar, der er ledende overlæge på intensivafdelingen på lungeafdelingen på hospitalet Marius Nasta i Bukarest, er alle senge nu fyldt op. 98 procent af de indlagte er ikke vaccineret, skriver AP.

- Sammenlignet med tidligere bølger kommer folk i meget værre tilstande, siger hun til mediet og tilføjer, at de indlagte er yngre end under tidligere bølger.

I et desperat opråb i september forsøgte landets vaccinations-organ at appellere til befolkningen i et Facebook-opslag under overskriften 'Hvornår forstår vi alle, at situationen er så slemt, som den kan blive?'. Her udpenslede de de barske realiteter, at Rumænien er blandt de allerhårdest ramte i både Europa og verden, når det kommer til antal coronarelaterede dødsfald per indbygger.

Situationen i lande som Rumænien og Bulgarien er nu så slem, at EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, har udtalt, at den 'bekymrende kløft' mellem vaccineudbredelsen på tværs af Europa bør adresseres snarest muligt.