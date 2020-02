Corona-panik: Lande trodser WHO-advarsel

Frygten for coronavirusset får flere og flere lande til at indføre indrejseforbud for udlændinge, der har været i Kina for nylig.

Det sker på trods af, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har advaret mod sådanne tiltag.

Det skriver BBC.

Myndighederne i USA og Australien har oplyst, at de vil nægte udlændinge, der for nylig har været i Kina, at rejse ind i landet.

Lande som Rusland, Japan, Pakistan og Italien har indført lignende regler. Senest har Filippinerne søndag tilsluttet sig listen af lande.

- Rejserestriktioner kan gøre mere skade end gavn, da det kan forhindre deling af information, den medicinske forsyningskæde og økonomien, lød advarslen fra WHO fredag.

WHO har erklæret coronaudbruddet for en international sundhedskrise. WHO anbefaler, at der indføres screeninger af indrejsende ved alle officielle grænseovergange.

Fakta om corona-udbruddet Det smitsomme coronavirus, der hidtil har kostet over 300 personer livet i Kina, fortsætter med at sprede sig over hele verden. Natten til søndag er det første dødsfald blevet bekræftet uden for Kina i Filippinerne. Indtil videre har over 20 lande bekræftet tilfælde af virusset, der har sit epicenter i den kinesiske storby Wuhan. Tilfældene fordeler sig over disse lande og regioner: Europa: * Frankrig: 6. * Tyskland: 8. * Spanien: 1. * Italien: 2. * Rusland: 2. * Storbritannien: 2. * Sverige: 1. * Finland: 1. Asien: * Kina: Over 14.000 smittede og 300 døde. * Japan: 20. * Thailand: 19. * Singapore: 18. * Hongkong: 14. * Sydkorea: 15. * Australien: 12. * Malaysia: 8. * Taiwan: 10. * Macau: 8. * Vietnam: 6. * Cambodja: 1. * Filippinerne: 1 smittet og 1 død. * Indien: 1. * Nepal: 1. * Sri Lanka: 1. Nordamerika: * USA: 8. * Canada: 4. Mellemøsten: * De Forenede Arabiske Emirater: 4. Kilder: AFP, PA, Reuters, Tass.

Til gengæld advarer organisationen om, at det potentielt vil kunne accelerere spredningen af virusset, hvis man lukker grænseovergange. Frygten er, at det vil få rejsende til at krydse grænserne ulovligt.

Kina har kritiseret de tiltagende rejserestriktioner og anklaget regeringerne i de pågældende lande for at ignorere de internationale anbefalinger.

- Mens WHO har advaret imod rejserestriktioner, har USA skyndt sig i den modsatte retning, siger Hua Chunying, der er talskvinde for det kinesiske udenrigsministerium.

- Det er bestemt ikke et tegn på god vilje.

Dødstallet som følge af coronavirusset har natten til søndag dansk tid passeret 300 i Kina. Flere end 14.000 er smittet af virusset i Kina.

Derudover er det første dødsfald uden for Kina blevet bekræftet i Filippinerne natten til søndag.

Foruden Kina har smitten spredt sig til over 20 andre lande, heriblandt også otte europæiske lande.

Der er i alt bekræftet omkring 100 smittetilfælde uden for Kina.