Corona-positiv: Måtte vente dage på test

En patient måtte vente i flere dage på at blive testet for coronavirus. Testen viste sig at være positiv

En patient blev ikke testet i flere dage til trods for lægers mistanke om smitte.

Det skriver New York Times.

Patienten, der er fra Californien i USA, blev anbefalet en test for coronavirus af en række læger og måtte vente flere dage, da personen ikke opfyldte de snævre kriterier, som det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, havde opsat.

Personen blev efterfølgende testet positiv for COVID-19.

Grunden til, at patienten ikke blev testet med det samme, skyldtes, at patienten ikke havde været direkte eksponeret for andre smittede, og at personen ikke havde rejst i lande, hvor der har været et udbrud af coronavirus.

CDC tog derfor ikke bekymringen om smitte alvorligt med det samme.

'Det er muligvis det første tilfælde af spredning i samfundet i USA,' lyder det ifølge en pressemeddelelse fra CDC.

Dermed er der i alt 60 smittede personer i USA.

- Det bør gøre os alle urolige, hvis personen ikke har haft direkte kontakt med nogen fra et påvirket land, siger William Schaffner, der er sygdomsspecialist ved Vanderbilt Universitet.

Det ville betyde, at der potentielt kan være mange flere smittede, man endnu ikke kender til.