Corona presser Region Syddanmark til at udskyde operationer

Sygehusene i Region Syddanmark er i varierende grad begyndt at udskyde planlagte behandlinger for at kunne prioritere de patienter, hvis behandling ikke kan vente.

Det sker, fordi kapaciteten på regionens sygehuse er presset på grund af coronavirus, ubesatte stillinger og følgerne af sygeplejestrejken.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Det er en lang række af faktorer, der samlet set betyder, at vi i den kommende tid er nødt til at prioritere de patienter, der ikke kan vente. Det går desværre ud over de patienter, der har tider til planlagte behandlinger og udredning.

- Men vi er nødt til at trække i håndbremsen for at sikre, at vi har det nødvendige personale og ressourcer til de akutte og mest behandlingskrævende patienter som for eksempel kræftpatienterne, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, i pressemeddelelsen.

De patienter, hvis behandling bliver udskudt, som ikke kan få en ny tid inden for 30 dage, har ret til at blive udredt eller behandlet på et privathospital.

Det understreges i pressemeddelelsen, at privathospitalerne også er pressede af øget patienttilgang.

Man får et brev fra sygehuset, hvis ens behandling bliver udskudt.

Region Sjælland oplyser desuden i en pressemeddelelse, at regionen aktiverer beredskab.

Det sker også på grund af en stor stigning i coronapatienter og et generelt højt antal af patienter på akutafdelinger og medicinske afdelinger.

Aktiveringen af beredskabet betyder, at behandlinger og operationer, der ikke er akutte, kan blive udskudt.

- Vi går i beredskab for at være på forkant. Vi skal hele tiden sikre, at vi kan tage os af akutte patienter og patienter med livstruende sygdomme som for eksempel kræft.

- Vi skal have senge og hænder til at tage os af den gruppe patienter. Med det pres vi oplever på sygehusene, så er aktivering af beredskab den måde, vi sikrer en god behandling af de mest syge patienter, siger Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland.

Fredag er der 378 indlagt med coronavirus på alle landets hospitaler. Det er 16 flere end torsdag.

48 af de indlagte er på en intensivafdeling, og 24 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.