Corona-professor: Mindst to år til vaccine og hverdag uden mundbind

Der er lange udsigter til, at danskerne kan vinke farvel til at holde fysisk afstand, spritte hænder og bruge mundbind.

Vi skal mindst to år ud i fremtiden, før en effektiv behandling mod covid-19 kan neutralisere pandemien, og regeringen og Folketinget igen kan løsne op for de restriktioner, der er blevet pålagt danskerne, efter corona-virus ramte landet i marts måned.

Og selv hvis vi står med en effektiv vaccine i hænderne til den tid, vil problemerne ikke forsvinde.

Sådan lyder vurderingen fra en af landets førende forskere i covid-19, Jens Lundgren, der er professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

- I 2022 kan vi formentlig få vaccineret så mange i befolkningen, at vi kan løsne op for restriktionerne. Og det er under forudsætning af, at de vacciner, der afprøves, viser sig at være meget effektive uden store bivirkninger, siger han i et interview med A4 Arbejdsliv.

- Men det kommer ikke til at løse problemerne, siger Jens Lundgren.

- Selv hvis vaccinerne viser sig tidligt i 2021 at opfylde forudsætningerne, vil vaccinerne måske have sjældne bivirkninger, og derfor kan man ikke vaccinere hele befolkningen på én gang, siger han og uddyber.

- Vi vil gerne vaccinere de ældre først, men måske virker vaccinen bedst på yngre, og så må vi i stedet bede yngre lade sig vaccinere for at indirekte beskytte ældre, siger han.

Hvis den situation opstår, er det ifølge professoren nødvendigt med en grundig diskussion om samfundssind og om, hvordan vi hjælper hinanden.

- Måske er det ikke alle yngre i lav risiko for livstruende sygdom, der er villige til at lade sig vaccinere med udsigten til flere dages bivirkninger, siger Jens Lundgren.

Han afviser dog, at der kan blive tale om at anvende tvang for at få dele af befolkningen til at lade sig vaccinere.

- Tvang kommer ikke til at ske. Jeg mener ikke, man kan tvinge folk politisk eller på andre måder, og hvis nogen foreslog det, ville jeg anfægte det. Du løser ikke en pandemi ved at tvinge folk til at blive vaccineret. Du kan kritisere, at folk ikke gør det, og du kan opfordre folk til at gøre det, men du kan ikke tvinge dem, siger han.

Jens Lundgren oplyser, at det normalt tager mellem seks til otte år at udvikle en vaccine til en virus som covid-19.

- Det forsøger vi så at gøre på et år, siger han til A4 Arbejdsliv.

Jens Lundgren var som formand for det internationale forskningsnetværk, INSIGHT, med til at gennemføre det første globale forskningsforsøg, som viste, at lægemidlet Remdisivir kan bruges til at bremse sygdomssymptomerne fra covid-19, hvis medicinen bruges tidligt nok i sygdomsforløbet.

Han er leder af CHIP – Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections, der er et internationalt forskningscenter, som arbejder på at forbedre helbred og livsvilkår for mennesker, der rammes af infektionssygdomme og virusinfektioner.

CHIP blev grundlagt som klinisk forskningsgruppe i 1994 under navnet Copenhagen HIV programme, og Jens Lundgren har siden været internationalt anerkendt i forskningsverdenen for sin centrale rolle i udviklingen af medicinsk behandling af HIV og AIDS.

Han ser mange fællestræk mellem HIV og covid-19, fortæller han til A4 Arbejdsliv.

- Både HIV- og covid-19-patienter kan smitte uden at have symptomer, både HIV- og covid-19-patienter kan opleve, at deres immunsystem overreagerer, at begge patientgrupper oplever følgesygdomme af smitten og en øget risiko for at udvikle kræft, og at deres organer påvirkes ved for eksempel nedsat lungefunktion, siger han.

Søndag sagde chefen for USA's lægemiddelstyrelse (FDA), Stephen Hahn, i et interview med Financial Times, at en vaccine mod coronavirus kan blive godkendt i USA, før den har gennemgået såkaldt fase 3-test, der normalt er et krav for, at ny medicin kan sættes i handlen.