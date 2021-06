Corona rammer flere dele af Australien på kritisk tidspunkt

18 millioner australiere - svarende til 70 procent af befolkningen - er nu underlagt en eller anden form for coronarestriktioner.

Det står klart mandag, hvor storbyen Sydney i delstaten New South Wales fortsat er lukket ned under et udbrud med Delta-varianten, der er oppe på 130 smittetilfælde i alt.

Også delstaterne Northern Territory, Queensland og Western Australia melder om mindre coronaudbrud.

I Northern Territorys delstatshovedstad, Darwin, er byen lukket ned i to dage på grund af fund af Delta-varianten hos en minearbejder. Smittetilfældet har ikke forbindelse til Sydney-udbruddet.

Dermed er det ifølge BBC første gang i flere måneder, at virusset på den måde dukker op i flere dele af landet.

Mandag skal Australiens coronarespons-udvalg holde krisemøde. For bordenden sidder premierminister Scott Morrison.

Landets finansminister, Josh Frydenberg, mener, at Australien har nået et 'afgørende tidspunkt' i kampen mod covid-19.

- Jeg tror, at vi er på vej ind i en ny fase af pandemien med denne mere smitsomme Delta-variant, siger Frydenberg.

I New South Wales er der mandag 18 nye smittetilfælde, hvilket er et fald i forhold til 30 smittetilfælde dagen forinden.

Det første smittetilfælde blev opdaget næsten to uge siden, da en limousinechauffør, som transporterede en flybesætning, blev testet positiv.

- Vi må være klar til, at tallene går op og ned, og vi må forberede os på, at de kan stige i betydelig grad, siger delstatsleder Gladys Berejiklian og tilføjer:

- Med denne variant ser vi næsten 100 procent smitte, når virusset er inde i husholdninger.

Australien har generelt haft succes med at håndtere pandemien. Landet med over 25 millioner indbyggere har siden sidste år registreret godt 30.000 smittede og 910 døde med covid-19, og de fleste steder har livet for det meste været vendt tilbage til normalen.

Gentagne hurtige nedlukninger, coronarestriktioner og kontaktopsporing har blandt andet spillet en rolle i at holde smitten nede.