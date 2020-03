Corona rammer økonomien: Kenni frygter konkurs

Coronavirussens indflydelse på dansk økonomi kan i den grad mærkes for Kenni Greve Otkjær, der driver en lille dyrehandel i Vildbjerg i Vestjylland.

Han har mistet to tredjedele af sin omsætning i sin enkeltmandsvirksomhed siden coronavirussen for alvor begyndte at vise sit grimme ansigt i Danmark. Kunderne kommer simpelthen ikke mere.

- Der kommer ingen mennesker. Der kommer ingen kunder. Fredag og lørdag, hvor vi normalt har den største omsætning, var der henholdsvis kun fire og seks kunder.

- Normalt er jeg ikke så nem at ryste, men jeg vil sige, det er skræmmende, at det er kommet så vidt, at en lille butik som min risikerer at være luknings- og konkurstruet, hvis ikke snart, der sker noget, siger Kenni Greve Otkjær til Ekstra Bladet.

Kenni Greve Otkjær risikerer at gå konkurs på grund af coronavirus. Foto: Privatfoto

- Ikke nogen effekt

Mandag præsenterede Skatteministeriet en tilføjelse til et hastelovforslag, der blev præsenteret fredag. Det oprindelige forslag var rettet mod store virksomheder, mens den nye tilføjelse skal tilgodese små erhvervsdrivende som Kenni. Tilføjelsen vil betyde, at små og mellemstore virksomheder får forlænget deres betalingsfrister for skat og moms.

Men det nytter ikke noget, lyder det fra dyrehandleren.

- Nej, det har ikke nogen effekt. At udskyde moms og skat, det er fint nok, men hvis vi ikke har nogen indtægt, så er der jo ikke nogen moms at betale alligevel. Så det har ikke nogen effekt, siger han til Ekstra Bladet.

Fatale konsekvenser

Dyrehandleren har drevet sin butik i seks år og omsætter for omkring 2 mio. kroner om året. Hans virksomhed er en såkaldt enkeltmandsvirksomhed. Det betyder, at han hæfter personligt for gælden i tilfælde af konkurs.

- Hvis det her fortsætter en måned mere, må jeg se på, om jeg skal opsige mit lejemål og få solgt det hele, siger Kenni Greve Otkjær, der har en kæreste og tre hjemmeboende børn.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kenni Greve Otkjær mener ikke, at håndsrækningen fra regeringen er tilstrækkelig. Foto: Privatfoto

- Det kommer til at få fatale konsekvenser. Hvis jeg er nødt til at lukke, risikerer jeg både at gå personligt konkurs og at stå uden tag over hovedet. Det har kæmpe store omkostninger både forretningsmæssigt - men også menneskeligt, siger han til Ekstra Bladet.