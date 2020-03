Corona-rede: Her blev Cecilie smittet

Nedlukningen af Danmark kan et stykke af vejen spores tilbage til glade skiturister og delefløjter på en bar i den østrigske skiby Ischgl.

På det populære dansker-hangout Kitzloch, hvor musikken brager derudaf hver eftermiddag hele sæsonen, arbjedede nemlig en bartender, som myndighederne mener, har smittet resten af persnoalet og adskillige gæster herunder flere danskere.

En af dem er 25-årge Cecilie Dam Christensen. Hun havde kun kort kontakt med en tjener, da hun og kæreste forsøgte at få bord efter en dag på ski.

Alligevel har Styrelsen for Patientsikkerhed fortalt hende, at det var på den korte tid, at hun og kæreste blev smittet med corona-virus. Begge ligger nu syge derhjemme i Århus.

- Vi ville bare ind og have en lumumba, fortæller Cecilie Dam Christesen som til dagligt arbejder som sygeplejerske.

- Men de havde ikke plads. Det er et meget populært sted - især blandt danskere.

Cecilie fortæller, at de under opholdet i Kitzloch havde tæt kontakt med en tjener, og det nok er ham, som har smittet dem.

Rotterede for corona

Kitzloch er i barafdelingen så pakket med afterski-gæster, at man skal mase sig frem og skal bruge en fløjte for at trænge igennem larmen, når der skal bestilles en ekstra omgang. Derfor er der på stedet fkøjter, som gæsterne deler.

Det fortæller danske Christopher Lambert, der også blev smittet med corona-virus på baren. Han ligger nu hjemme isolation efter også hans familie er syge med covid-19. Den sygdom som corona udløser.

- Vi jokede med, at det kunne være en rotterede for corona, hvis bare én havde virussen, fortæller Christopher Lambert til Jyllands-Posten.

Medarbejderne bag Kitzloch er bedrøvet over, at netop deres bar har fungeret som et center for smittespredning.

Det fortæller manager Bernhard Zangerl i en mail til Ekstra Bladet.

Kitzloch siger ønsker god bedring til de corona-smittede. Foto: Privat

'Vi fik beskeden i lørdags den 7. marts om, at vores kollega var testet postitiv for smittet,' skriver han.

Kitzloch oplyser, at bartenderen og de andre medarbejdernes symptomer virkede som en helt almindelig forkølelse.

Straks efter den kedelig besked fik baren besøg af de østrigske myndigheder, som testede resten af personalt for corona. Næsten alle var smittet, oplyser baren.

Derfor blev baren straks lukket og alle medarbejdede sendt hjem. De har også gjort rede for, hvem de havde haft kontakt med den forudgående tid.

Tilbage står baren Kitzloch, som først åbne igen næste år.

'Vi er enormt heldige at have så mange danske og norske gæster. Vi elsker dem. Og de elsker Kitzloch.'

'Hele byen er påvirket, så det er svært at sige, hvor virus blev så vidt udbredt. Vi er meget kede af de gæster, som blev smittet på Kitzloch og i Ischgl.'

'Vi ønsker dem godbedring. Og håber vi ses næste sæson,' lyder det i mailen.

Den tjener, som menes at stå bag smitteudbrudet, ønsker ikke at tale med pressen.

Cecilie Dam Christensen og kæresten på ski i Ischgl. Foto: Privat

Østrig er epicenter: Corona i bagagen

Årsagen til coronas dramatiske indtog i Danmark kan i høj grad tilskrives de dansnkere, som med myndighederne billigelse rejste til Østrig på skiferie selvom corona-virus hærgede landets sydlige nabo, Italien.

Næsen en tredjedel af alle smittede i Danmark er smittet i alpelandet. 265 ud af 785 covid-19-syge viste tal fra Statenst Serum Institut fredag morgen. Siden er antallet af totalt smittede steget til over 800.

Særlig i skibyen Ischgl har smitten sprdt sig. 118 danskere er smittet i byen, oplyser Statens Serum Institut til B.T.

Cecilie Dam Christesen har fået at vide, at hun formentlig er blevet smittet på baren Kitzloch, men selv vurderer hun, at det kan være sket mange andre steder.

- Vi var også på en meget stor og tætpakket bar ved navn Trofana Alm. Vi var mange steder i byen. Vi var på afterski nærmest hver aften, fortæller hun.

- I Ischgl er der også en gondol med plads til 100 mennesker, hvor man står meget tæt, fortæller hun.

Fulgte anvisninger

Cecilie Dam Christesen, der er en aktiv blogger, fortæller, at hun på sin Instagram-profil er blevet svinet til af folk, som mener, det var uansvarligt at rejse til Østrig.

- Hvad siger du til den kritik?

- Vi fulgte myndighedernes anbefaling. Da vi tog afsted, var de ingen advarsler om at tage afsted, siger hun.

Allerede på vej hjem i bilen ringede hun og kæresten til egen læge. I første omgang troede både de og lægen, at det var almindelige influenza, men da nyheden om corona-smitten i Østrig dukkede op, blev de testet.

- Heldigvis nåede jeg ikke at tage på arbejde, konstaterer Cecilie Dam Christesen, der er sygeplejerske på en lungeafdeling.

Østrig blev fredag ligesom Danmark lukket ned.

Den østrigske skiby Ischgl med baren Kitzloch til venstre. Foto: Privat

Kofod: Havde vi bare vidst

Udenrigsminister Jeppe Kofoed opfordrede i går til, at alle danskere aflyser deres udlandsrejser og at alle danskere der opholder midlertidig i udlandet hurtigst kommer hjem.

- Havde det ikke gjort noget, hvis I havde gjort det her for ti dage siden. I mellemtiden er der kommet mange smittede hjem fra Østrig og andre steder?

- Det vi gør nu er en klar anbefaling til alle de danskere, der er ude at rejse, kom hjem så hurtigt som muligt. Uanset om man er i områder, hvor der er en stor risiko for corona-virus eller om man er andre steder, hvor man lukker ned på grund af rejserestriktioner, sagde udenrigsminister Jeppe Kofoed.

- Men hvorfor har man ikke gjort det her for længe siden. Det er en virus, der er ude af kontrol?

- Vi har brugt de data der var tilgængelige. Vi har ændret vores rejsevejledninger fuldstændig i takt med at data er blevet gjort tilgængelige globalt. Havde vi vidst hvad vi ved i dag, så tror jeg at det er rigtigt, at vi kunne have gjort det anderledes. Men det vidste vi ikke, og jeg tror ikke, der er nogen, der kunne forudset, at det har udviklet sig på denne måde. Og hvis man kigger på smittebilledet så kunne vi antalsmæssigt måske have sparet nogle stykker, men om det er det som har fået det til at spinne of, det tør jeg ikke sige, sagde chef for Udenrigsministeriet Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen.