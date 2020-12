Corona-regel ændret med kuglepen: - Det er jo absurd

- Er det ikke absurd? udbryder Jonas Cleeman, der er indehaver af butikkerne Faraos Cigarer, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

En af hans butikker har netop fået kritik for ikke at overholde en corona-regel, som Jonas Cleeman ikke anede eksisterede.

Tidligere har det været et krav, at butikker på over 2000 kvadratmeter har en corona-vagt, men nu gælder det alle butikker uanset størrelse. Derfor også Jonas Cleemans butik i Aarhus, som er cirka 500 kvadratmeter.

- Som butiksejer går jeg jo ind og tjekker, hvilke regler vi skal overholde, men når de ikke sender information ud til os, så har jeg jo ikke en chance?

Ændringen havde heller ikke nået Sikkerhedsstyrelsens egne papirer forud for besøget.

I de tilsynspapirer, som styrelsen havde med ud til butikken, står der, at en synlig corona-vagt kun gælder lokaler over 2000 kvadratmeter. Men under besøget blev '2000 kvadratmeter' streget ud med kuglepen.

- Er det ikke latterligt? Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Først troede jeg, det var en joke, siger han til Ekstra Bladet.

Sådan ser de tilsynspapirer ud, som Sikkerhedsstyrelsen havde med ud til Faraos Cigarer i Aarhus. Under besøget blev '2000 kvadratmeter' streget over med kuglepind.

Politianmeldelse

Faraos Cigarer er en butikskæde, som har specialiseret sig i tegneserier og rollespil. Det var kædens butik i Ryesgade i Aarhus, der fik konstateret 'fejl og mangler'.

- Historien er, at vi får uanmeldt tilsynsbesøg, hvilket er fint. Og alle er i godt humør, indtil de siger, at vi ikke overholder reglerne omkring vagter, fortæller indehaver Jonas Cleeman.

- 'Jamen vores lokale er kun jo 500 kvadratmeter,' siger vi selvfølgelig. Men så får vi at vide, at den regel er ændret. Og så streger han lige detaljen med de 2000 kvadratmeter ud med kuglepen i sine papirer.

Jonas Cleeman har siden besøget forsøgt at finde mere information om de ændrede regler på nettet.

- Jeg har kigget over alt på nettet, og der står ikke noget om, at reglerne om kvadratmeter er ændret.

- Jeg ved ikke engang, hvad påtalen betyder. I papirerne fra Sikkerhedsstyrelsen står der, at konsekvensen er, at vi eventuelt vil blive meldt til politiet.

Faraos Cigarer har specialiseret sig i tegneserier og rollespil. Foto: Marie Ravn

Må selv orientere sig

Ekstra Bladet har stillet Sikkerhedsstyrelsen en række spørgsmål om de ændrede regler.

De har svaret tilbage, at informationerne står i den 'generelle pjece', som blev sendt ud onsdag 16 december efter pressemødet om den nye nedlukning.

Her står der på side 4 og 10, at alle butikker skal have 'en medarbejder, der tydeligt er ansvarlig for håndtering af COVID-19.'

- Okay, blandt en milliard andre oplysninger står der så, at vi skal have en 'ansvarlig medarbejder'. Men det er alle vores medarbejdere? Alle står og tæller og sørger for, vi ikke overskrider antal af gæster, og at folk husker mundbind og håndsprit. Hvordan skal jeg kunne læse ud fra det, at jeg ligefrem skal sætte en vagt på? siger Jonas Cleeman om informationerne i den generelle pjece, da han bliver bekendt med den.

Pjecen er nemlig ikke blevet sendt ud til butiksejerne, da de 'selv må orientere sig', oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen skriver desuden, at Jonas Cleemand skal betragte kontrolrapporten som 'en vejledning'.

'Virksomheden har ikke fået en påtale, men en vejledning – hvilket også fremgår af materiale, udleveret på stedet, og materiale tilsendt efterfølgende,' skriver Sikkerhedsstyrelsen.

Men hverken Jonas Cleeman eller Ekstra Bladet kan se den information i de papirer og kontrolrapporten, som styrelsen har sendt til butiksejeren.

- De kommer på uanmeldt besøg, laver en kontrol og sender efterfølgende - digitalt - en kontrolrapport over fejl og mangler. Hvordan skal jeg tolke det som andet end en påtale ud fra, hvordan den slags normalt fungerer? Også mine medarbejdere, der var til stede under tilsynet, fik den klare opfattelse, at der var tale om en påtale. Og en alvorlig en.

- Som alle borgere i Danmark prøver vi at efterleve de retningslinjer, myndighederne kommer med. Men hvis vi ikke bliver informeret om, hvad de vil have os til, eller bliver informeret klart og tydeligt, når de ændrer regler og krav, så bliver det altså rigtig svært.