Corona-reglerne: Her er politiets actioncards

I sidste måned trådte nye bekendtgørelser i medfør af epidemiloven i kraft i Danmark.

De giver myndighederne en række udvidede beføjelser i kampen mod coronapandemien.

Men kan den enkelte betjent tvinge en coronasmittet i behandling, og hvordan håndhæves forsamlingsforbuddet?

Svaret gives i en vejledning og flere actioncards til landets betjente, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i og derfor kan bringe et udpluk af.

Må gerne gå ind i dit værksted

Ifølge vejledningen behøver politiet for eksempel ikke foretage en fintælling, hvis over ti personer er samlet et sted, hvor forsamlingsforbuddet gælder.

Betjentene skal herefter med dialog og vejledning forsøge at få arrangøren til at nedbringe antallet af deltagere til maksimalt ti personer.

Det er arrangørens ansvar at vælge, hvem der skal forlade stedet. Sker det ikke - eller hvis deltagerne ikke ønsker at forlade stedet - skal arrangementet lukkes.

Til det formål kan betjentene bruge den 'fornødne magt', som det hedder i vejledningen. Herefter er det op til en konkret vurdering, om der skal ske sigtelse for overtrædelse af forbuddet.

Sker der og falder der efterfølgende dom, er straffen bøde på op til 2.500 kroner og vil blive skærpet i gentagelsestilfælde.

Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol, men har dog ikke adgang til private boliger, hvor forbuddet heller ikke gælder.

Med 'privat bolig', menes dog først og fremmest det sted, en person overnatter, fremgår det af vejledningen. Derfor omfatter undtagelsen ikke lader, værksteder og andre indendørs lokaliteter på en privat grund.

Sild i en tønde

Forsamlingsfriheden efter grundlovens § 79 er helt grundlæggende i det danske demokrati.

Derfor vil politiet ikke kunne skride ind, hvis der afvikles en anmeldt demonstration foran Christiansborg mod regeringens stramninger under coronakrisen - heller ikke selv om demonstranterne står som sild i en tønde.

Vejledningen giver dog eksempler på tvivlstilfælde:

'Flere end 10 personer mødes i Universitetsparken i Århus, hvor der indtages alkohol og høres musik. Personerne har forsamlet sig på tæpper og sidder skulder ved skulder. Der er ingen tegn på, at personerne giver en mening til kende, f.eks. i form af bannere, informationsmateriale, taler mv. Ved politiets ankomst oplyses det, at de er samlet for at støtte op om babysæler i Grønland'.

I sådan et tilfælde er det op til en konkret vurdering, og i sidste ende er det politikredsens ledelse, der træffer den endelige beslutning.

Kan tvinges i behandling

Med de nye regler kan alle, der er smittet med coronavirus, eller formodes at være det, tvinges til at lade sig undersøge eller behandles af sundhedspersonale.

Efterkommes det ikke kan politiet 'under den fornødne magt' yde bistand. Betjentene kan dog ikke uden retskendelse tvinge sig adgang til en privat bolig for at lade en smittet tvangsundersøge, behandle eller isolere.

Undtagelsen er dog, hvis der foreligger en overtrædelse af sundhedsmyndighedernes påbud om tvangsbehandling.

I den situation kan politiet skaffe sig adgang til den pågældendes bolig, hvis det er godkendt af en dommer. I hastende tilfælde kan det ske omgående uden dommerkendelse, mod at det efterfølgende prøves i retten.

Overtrædelse af et påbud om tvangsbehandling udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.