Corona sætter brudte familier under pres

Skilsmissefamilier er ekstra hårdt ramt af nedlukninger i det offentlige som følge af coronavirusset.

Den statslige myndighed Familieretshuset har siden 12. marts måttet aflyse møder på grund af smitterisikoen.

I 2500 sager kan der ikke træffes afgørelser om bopæl, forældremyndighed og samvær.

Med få undtagelse gælder det indtil videre til 10. maj, og det belaster især børnene, oplyser organisationer og rådgivninger til Ritzau.

- På vores akuttelefon er vi dagligt i kontakt med familier, som lever under et massivt konfliktniveau, fordi de ikke kan få en afgørelse i Familieretshuset.

- Nogle har fået udsat deres samtale til efteråret, siger vicedirektør i Mødrehjælpen Trine Schaldemose.

I nogle familier er konflikterne de samme som før coronaen.

Men mange udspringer af smitterisikoen og uenigheder om, hvordan restriktioner og anbefalinger skal tolkes.

For eksempel om et barn ramt af forkølelse eller influenza må komme på samvær, eller om det er i orden at sende et barn på samvær hos en far eller mor, der er ansat i sundhedsvæsnet og dermed mere eksponeret for smitte.

- Det er spørgsmål, som forældrene ikke kan få hjælp til at løse, men selv må klare.

- Og det kan være svært, hvis man i forvejen ikke kan finde ud af at samarbejde. Midt i det står barnet, som måske ikke ser den ene forælder, siger Trine Schaldemose.

Mandag åbner Familieretshuset for samtaler i de mest komplekse sager - såkaldte røde sager, hvor uenigheden er så stor, at retten skal træffe en afgørelse.

Men det er afgørende, at der også åbnes for det store flertal med en gul sag, siger Bente Boserup, seniorkonsulent i Børns Vilkår, der driver Forældretelefonen og Børnetelefonen.

Hos de gule forældre er der gode chancer for at nå til enighed, for eksempel med konfliktmægling.

Men jo længere tid, der går, des større risiko er der for, at sagen ender som en rød, siger hun.

- Det er en meget alvorlig situation, familierne er bragt i. Ikke mindst for børnene, der oplever, at mor og far bliver endnu mere uvenner.

- Det er ekstra svært at klare, hvis man ikke kan komme i skole eller institution. Eller ikke ser den ene af forældrene, siger Bente Boserup.

Flere organisationer har opfordret indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S) til, at der hurtigst muligt åbnes for samtaler.

Om det sker, vides først i løbet af ugen, hvor regeringen fremlægger en plan for fase to af genåbningen.