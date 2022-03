Corona: Selv milde forløb sætter spor i hjernen

Ifølge flere studier tyder det på, at COVID-19 kan forårsage ændringer i hjernen - herunder i områder, der påvirker vores lugtesans. I hvert fald for dem, der har haft et alvorligt forløb.

Men hvordan påvirker COVID-19 egentlig hjernen i mildere - og mere almindelige - tilfælde?

Ifølge et nyt studie ser det ud til, at der selv i mildere tilfælde sker ændringer i hjernen efter smitte. Studiet viser, at hjernestørrelsen bliver en smule mindre - primært i områder relateret til lugtesansen, skriver Videnskab.dk.

- Det er et rigtig godt studie, det bedste på området, og derfor er det også publiceret i Nature, ét af de førende medicinske tidsskrifter. Så jeg er meget imponeret, siger Michael Eriksen Benros, professor i immunopsykiatri og forskningsleder ved Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet, der har læst studiet for Videnskab.dk.

Det er det første studie, der ser på skanninger både før og efter smitte med COVID-19.

- Og det er hovedstyrken i det her studie: at de har sammenlignet skanningerne, både før og efter smitten, samt med en matchet kontrolgruppe, der har gennemgået de samme undersøgelser, siger Michael Benros.

Selvom det ser ud til, at det påvirker hjernen at have været smittet med COVID-19, er der tale om små til moderate ændringer, understreger Michael Benros.

I de områder, hvor forskerne fandt forandringer, var der tale om en 0,7 procent formindskelse af området i gennemsnit, og for de områder, hvor der var størst forandring, var det 2 procent.

- Det svarer til, at de områder af hjernen, hvor studiet fandt forandringer, får 3,5 års øget aldring, siger han og tilføjer:

- Det er relativt små til moderate ændringer, som de kun kan vise, fordi det er så stort et studie, men som stadig relevante særligt i et samfundsmæssigt perspektiv, hvor mange har været smittede.

Netop det, at der er tale om så små ændringer, er ét af de forbehold ved studiet, der er værd at fremhæve, mener Daniel Kondziella, overlæge og klinisk forskningslektor fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme ved Rigshospitalet.

- Disse forandringer, som man har påvist i hjernen, er meget subtile. Der er altså ikke tale om udtalte forandringer, som man ville kunne se hos individuelle patienter, men effekter, som man skal se på rigtig store grupper med COVID19—patienter og sammenligne med en stor kontrolgruppe for at kunne identificere, siger han til Videnskab.dk.

'Enormt vigtigt studie'

Et andet forbehold er, at studiet kun viser, at disse forandringer eksisterer relativt tidligt efter COVID-19.

- Det er uvist, hvor lang tid disse forandringer varer. Det er fuldt tænkbart, at disse forandringer er forbigående, og lidt længere opfølgning ville vise, at forandringerne er forsvundet efter et stykke tid, siger Daniel Kondziella.

Det er Michael Benros enig i. Deltagerne, der fik COVID-19, er i gennemsnit blevet skannet for anden gang, 4,5 måneder efter de blev smittet. Altså kort tid efter.

Alligevel er det 'et enormt vigtigt studie,' mener Michael Benros.

- Særligt fordi forandringerne hos dem med mildere forløb er mindre her i et veludført studie, end hvad der har været foreslået fra tidligere studier uden målinger før og efter, siger han.

Der mangler dog fortsat studier med længere tids opfølgning, og spørgsmålet er, i hvilken grad forandringerne vil normaliseres, når man får lugtesansen tilbage. Vil de påvirkede områder i hjernen så øges i størrelse, når de anvendes igen, og i hvilken grad hænger det sammen med fortsatte lugtgener?

- Det er langt fra sikkert, at det er permanente ændringer, og tidligere studier af personer med påvirket lugtesans, som ikke var relateret til COVID-19, har vist øgning af de påvirkede hjerneområder efter træning af lugtesansen, siger Michael Benros til Videnskab.dk.