Corona skilte dem ad: Mand fejrer 67 års bryllupsdag uden for konens plejehjem

Den 67. bryllupsdag blev langt fra, som Bob Shellard fra Vernon i Connecticut, og hans demensramte kone Nancy, havde håbet.

Nancy bor på plejehjem i Stafford Springs i Connecticut, og det ældre ægtepar må lige nu ikke se hinanden på grund af coronavirus.

Det skriver NBC.

Det forbud forhindrede dog ikke Bob i at fejre, at han lørdag havde været gift med sin elskede Nancy i 67 år. Så han stillede sig op uden for plejehjemmet, og med sig havde han medbragt et skilt med teksten: 'Jeg har elsket dig i 67 år og det gør jeg stadig. Glædelig bryllupsdag'. Skiltet holdt han op foran sin kones vindue, tæt nok på til, at hun kunne læse det og selv fejre dagen inde fra plejehjemmet.

Bob og Nancy Shellards store kærlighed har været en stor inspiration for deres fire børn. Privatfoto: Familien Shellard

Nancy svarede sin mand ved at vinke og sende luftkys til ham gennem vinduet fra sit værelse på anden sal.

- Det gør mig ked af det, for jeg vil gerne have, at hun er hernede hos mig, og det ved jeg, at hun ikke kan, siger Bob.

Bobs og Nancys årelange, vedvarende kærlighed har været en stor inspiration for deres datter, Laura, som også har talt med NBC i forbindelse med forældrenes bryllupsdag.

- Det har bare været et godt eksempel for alle os børn. Så vi har alle fire lært meget af dem, og jeg kan kun håbe, at jeg får bare halvt så meget, som de har delt gennem årene, siger datteren. Hun fortæller videre, at i år er første gang nogensinde, at Bob og Nancy ikke har tilbragt deres bryllupsdag sammen.

Guvernøren i Connecticut har bandlyst alle besøg på statens plejehjem de næste 30 dage. Før forbuddet besøgte Bob sin kone hver eneste dag.