Corona: Sverige lukker grænserne

Sverige sætter nu en stopper for alle ikke-nødvendige rejser

Coronakrisen får nu Sverige til at lukke grænserne.

Dermed bliver der sat en stopper for alle ikke-nødvendige rejser.

Det oplyser den svenske regering ifølge flere svenske medier, herunder Aftonbladet.

Tiltaget sker for at mindske spredningen af den dødelige og smitsomme coronavirus.

Beslutningen gælder fra og med torsdag og i 30 dage. Grænserne lukkes dog ikke for svenske statsborgere, der fortsat vil kunne vende hjem, understreger regeringen.

I alt er 1167 personer konstateret smittet med corona i Sverige. Otte personer har mistet livet som følge af virussen.

Følger trop

Det er kun tre dage siden, at den danske regering lukkede alle landets grænser for at minimere smitten med coronavirus.

Siden har også Tyskland fulgt trop, og tirsdag klokken 20 blev EU's stats- og regeringschefer enige om at forbyde alle ikke-nødvendige rejser til EU i 30 dage.

Også de belgiske myndigheder har besluttet at indføre udgangsforbud frem til 5. april. Det fortæller premierminister Sophie Wilmès tirsdag aften.

Opdateres...