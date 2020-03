Corona-syg i eget hjem: Sådan skal familien gøre

Tusindvis vil komme til at ligge syge i eget hjem. Det kan du gøre for bedst muligt at mindske risiko for at smitte din partner eller familie

Langt de fleste syge af covid-19 skal blive i hjemmet. Kun meget syge og sårbare vil blive testet og indlagt på et hospital. Et endnu ukendt antal smittede danskere ligger derfor allerede nu ’syge i eget hjem’, og vi vil snart stå over for den virkelighed, at tusindvis af os formentligt kommer til det.

- Det er svært at undgå smitte, fordi man lever så tæt. Men det betyder absolut ikke, at man skal opgive på forhånd. Tværtimod, siger Carsten Schade Larsen, der er overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

- For der er ingen tvivl om, at man kan gøre noget ved at have særligt fokus på rengøring og håndhygiejne - og selvfølgelig holde sig på afstand af hinanden. Og det er enormt vigtigt, at man tager alle forholdsregler, hvis der er en i familien, der har symptomer, der ligner Covid-19, for det har vist sig at være svært at skelne mellem den og andre influenzaer, fastslår han.

Det er svært at skelne mellem symptomer covid-19 og anden influenza, så det er meget vigtigt, du tager alle forholdsregler, hvis du bliver det mindste syg, advarer overlægen. Foto: Ritzau Scanpix

Guide: Syg i hjemmet - det kan du gøre

- Hvis man vil undgå at smitte andre i husstanden, så er det med at få sig isoleret i et værelse og tage alle de forholdsregler, man overhovedet kan. Det er svært at undgå smitte, men giv ikke op, siger overlæge Christian Schade Larsen, infektionsmedicinsk afdeling Aarhus Universitetshospital.

- Hvad kan man gøre, hvis man bor og lever tæt?

- Hvis man f.eks. er et ægtepar, der sover sammen til hverdag, er det svært at undgå smitte, men det er logisk at forsøge det - og er et medlem i en familie syg, er det selvfølgelig også vigtigt at forsøge at undgå yderligere smitte bl.a. ved, at den syge har mulighed for at holde sig inde i et andet værelse - gerne bag en lukket dør. Men hvis det er et barn, skal barnet ikke isoleres, men have masser af omsorg.

- Er der en smittet i en familie, hvor der er en særlig udsat, vil det måske være en bedre idé at ’isolere’ den raske udsatte i et værelse. Hvis man er heldig at have et egnet rum i kælderen eller en overetage, kan det være en god mulighed.

- Er det nok blot at lukke en enkelt dør?

- Ja, det ser det ud til. For det er vigtigt at forstå, at den her virus smitter via dråber, og hvis man derfor holder mindst to meters afstand, bliver man ikke smittet. Men hvis man har en syg i husstanden, der hoster og nyser og selvfølgelig skal bruge toilettet, kan den syge godt komme til at hoste i sine hænder og derved komme til at sætte sekret på f.eks. dørhåndtag - eller nyse og sprede virus på flader i badeværelset, og hvis en anden i huset efterfølgende sætter hånden samme sted, så er der en risiko. Man skal huske, at man bliver ikke syg af at få virus på hænderne. Det bliver man kun, hvis man efterfølgende fører sin hånd eller finger op til munden eller gnider sig i øjnene eller i næsen. Hvis man hyppigt vasker hænder grundigt i sæbe eller spritter hænderne, når man har rørt på noget, der kan være inficeret, mindsker man sin risiko betydeligt.

Håndsprit er et vigtigt middel i kampen mod corona. Foto: PR

- Men det er meget svært at lade være med at røre sig i ansigtet, det er noget, der ligger dybt i vores adfærd, så har man mulighed for det, kan det være en god idé at bruge hvert sit toilet.

- Mange har ét toilet/bad.

- Uanset om man har hvert sit, er det vigtigt, at den syge altid spritter sine hænder godt af, lige inden vedkommende går ud ad døren fra sit værelse. Men det er meget svært det her, for den syge kan nok ikke undgå at nyse eller hoste på badeværelset. Der kan man sørge for, at den syge spritter af eller på anden vis gør rent efter sig - eller hvis den syge har det for dårligt, kan en anden gøre det.

- Hvad skal man mere præcist gøre rent med?

- En virus som denne har en cellemembran, der bliver ødelagt af midler, der opløser fedt - så man kan bruge de helt almindelige rengøringsmidler, som man ellers bruger i sit køkken og badeværelse og alle slags sæber. Og man kan også bruge husholdningssprit - dog ikke til sine hænder.

- Må man efterfølgende tørre sine våde hænder i et håndklæde?

- Jeg mener, det vil være en rigtig god ide at have hvert sit håndklæde. Som i børnehaverne, hvor det er vigtigt, at hvert barn har sit eget håndklæde, hvis der er et udbrud.

- Hvor ofte bør man vaske den syges sengetøj?

- Hvis man holder sig fra den ’isolerede’, så er det ikke presserende, men på et tidspunkt skal det selvfølgelig vaskes. Gerne på en kogevask, men der er heller ikke mange mikroorganismer, der overlever en 60 graders vask, og vaskemidlet opløser fedt og ødelægger derved virus.

- Er det bedre, den syge selv håndterer sit vasketøj?

- Det er svært at sige. Hvis den ’raske’ spritter sine hænder af bagefter, så er det nok i orden at gøre det. Men det kræver selvfølgelig, at man ikke undervejs fører sine hænder op i ansigtet mod mund, næse og øjne. Det skal man generelt være bevidst om ikke at gøre. Men det er desværre svært, for det gør de fleste af os som en naturlig refleks. Især hvis man ikke arbejder i sygehusvæsenet, kan det være svært at holde konstant fokus på det.

– Når man gør rent på flader, kan man så komme til at sprede eller tvære virus rundt i stedet?

- Det tror jeg ikke. Det er ikke noget, du hvirvler op i luften - virus har ingen vinger, og sæbemidler opløser det.

- Skal man efter rengøring vaske kludene ved 100 grader?

- Har man en, der ligger og er syg, og man har tørret noget af derinde, er det nok en god ide. Det handler i bund og grund om at bruge sin sunde fornuft.

Vask kludene på kogevask eller brug engangs og smid dem ud. Foto: Morten Langkilde

- Skal man generelt bruge maske i omgang med en syg?

- Det kan være en god idé, at den syge gør det for at beskytte andre, når vedkommende bevæger sig ud af sit rum.

- Kan man bruge et tørklæde eller andet, hvis man ikke har en maske?

- Nej, og man skal huske, at den vigtigste beskyttelse er afstand.

- Skal man særligt ofte lufte ud hos den syge eller i resten af boligen?

- Det her er ikke som nogle af de andre virus, hvor de dråber, der kommer ud, kan tørre ind og blive hængende i luften. Den her virus falder ret hurtigt ned og forurener dermed overfladen. Derfor er det uvist, hvorvidt udluftningen betyder noget for eventuel smitte.

- Det bestik, glas og lignende, som den syge har brugt - er det bedst, at den syge selv tager det ud og rengør det?

En almindelig opvaskemaskine er god nok til at vaske bestik, som en smittet har brugt. Foto: Sascha Schmidt-Faxe

- Nej, det er bedre, at personen ikke skal ud af rummet. Det er klart, at tingene er potentielt inficerede, men man bør tage tingene ud og straks herefter vaske eller spritte sine hænder grundigt. Problemet opstår, hvis man rører ved noget, den syge har rørt ved. Så igen ... lad være med at røre ved noget på dig selv eller andre steder til du har fået sprittet eller vasket hænder. Bestik og lignende kan vaskes op i opvaskemaskinen eller med almindelig opvask i varmt vand og sulfo.

- Hvor lang tid holder en grundig håndvask eller afspritning?

- Til du rører ved noget igen.

- Hvornår kan man begynde at opfatte den syge som rask og smittefri?

- Som det er nu, er det to dage efter, man er symptomfri. Man kan ved test påvise virus i kroppen lang tid efter, men otte dage efter symptomdebut kan man kan ikke længere påvise levende og smitsom virus. Og har man haft virus en gang, får man den ikke igen.

- Ved man nu sikkert, når man endnu ikke kender den her virus?

- Som den ser ud nu, er det ikke sådan, man bliver syg om en måned igen med den her virus. Det vil være helt usandsynligt.

- Hvad gør man, hvis man har en særlig sårbar person i familien, hvor en anden er syg?

- Så er det ekstra, ekstra vigtigt, at den øvrige familie er omhyggelig med at sørge for ikke at blive smittet.

- Vi rører vores mobiltelefon mange gange om dagen, kan den være en ’skjult’ fare for at smitte videre?

Et af de vigtigste råd for at undgå smitte er 'hold afstand'. Det gælder også, hvis der er en syg i hjemmet. Derfor er det en god ide om muligt at 'isolere' sig på et værelse, hvis man skal ligge syg i hjemmet, siger Carsten Schade Larsen. Foto: Ritzau Scanpix

- Der er hundredvis af den slags potentielle smittekilder overalt - både i hjemmet og ude - så det er umådeligt svært at gardere sig mod alt.

- Hvad kan man så gøre?

- Kunsten er, at man skal lade være med at sætte sine fingre i ansigtet og steder, der potentielt kan være inficeret. Og når man er ude og f.eks. købe ind, skal man lade være med at røre sig i ansigtet, spritte sine hænder af når man forlader butikken - og spritte dem igen, når man går ind i sit hjem. Og ikke mindst hold afstand!