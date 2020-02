Corona-syg på sygehus måtte ikke blive testet

Måtte ikke blive testet: Corona-syg kan have haft kontakt til over 100 personer

En ansat på øjenafdelingen på Oslo Universitetssykehus har fået påvist smitte med coronavirus. Vedkommende, som var kommet hjem fra det virusplagede Italien i weekenden, gik på arbejde mandag, men blev syg natten til tirsdag.

Tirsdag morgen på hospitalet spurgte vedkommende, om det var nødvendig at blive testet, men fik nej. Derfor fortsatte vedkommende sit arbejde hele tirsdagen.

Ifølge sygehusdirektøren har der været over 100 patienter på øjenafdelingen i de par dage, hvor den virussmittede medarbejder var på job.

– Vedkommende fik besked på, at det ikke var nødvendig (At blive testet, red,) Det kan bero på at vedkommende havde meget lette symptomer, siger medicinsk direktør på sygehuset, Hilde Myhren til VG.

Forholder det sig sådan, at denne ansatte selv tager kontakt, er usikker, lidt bekymret og lurer på, om vedkommende kan være smittet, får nej og går på job, spørger mediet VG direktøren,

Det er en meget vanskelig vurdering. Mange ringer til infektionsmedicinsk bagvagt nu og spørger, om de skal testet. Der er pres at gemmenføre tests, så vi har holdt os til det regelsæt, at de skal have betydelige symptomer og være i mistænkt-gruppen for at blive testet, svarer den medicinske direktør.

Norges første tilfælde af covid-19 blev påvist onsdag, men med den ansatte på Oslo Universitetssykehus er der nu påvist seks tilfælde i Norge, oplyser de norske sundhedsmyndigheder.

De norske sundhedsmyndigheder forbereder sig på, at op mod 25 procent af den norske befolkning vil blive smittet med det nye coronavirus.

