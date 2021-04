Corona-teater med udsigt til fup og fiduser

Der var kø, så langt øjet rakte henne i testcenteret, for langt om længe kunne dansken i dag gå til frisør, tatovør og andre såkaldt liberale erhverv. Hvis man altså havde det omdiskuterede coronapas i baghånden som bevis på, at man enten er vaccineret eller testet negativ inden for de sidste tre dage. På den led gør dansken tilsyneladende, som staten siger, vi spiller vores tildelte roller for at få turpas til tidens reality-teater.

To damer i deres bedste alder var for eksempel lodret uenige om, hvorvidt restriktionerne gav mening eller ej, mens de tålmodigt stod uden for Øksnehallen på Vesterbro og ventede på carte blanche til henholdsvis hårpleje og ansigtsbehandling. Vi retter ind trods kø og bøvl, var de trods alt enige om.

Eller som corona-pressemødernes journalistiske gentleman Knud Meldgaard fik det sagt i samme kø:

- Jeg har jo også den holdning, at når jeg er en mere eller mindre halvoffentlig person, så er jeg jo ikke den, der går ind i bussen og råber: Fuck mundbind!

På spørgsmålet om en mulig underhåndsaftale med Knuds frisør var han mere tøvende, for nok marcherer vi i takt til corona-fanfaren, men orker butiksejerne egentlig at agere epidemipoliti?

Lort med lort på

Egentlig ikke, viste min rundspørge på udvalgte steder i København. Hvis jeg betalte 15.000 kroner for en klip, måtte jeg således sætte mig til rette uden coronapas. Hvilket svarer til den bøde, indehaveren kan risikere, hvis politiet tester den manglende test.

En tatovør i Pisserenden var af en kunde blevet bedt om at fremvise sit coronapas, hvilket han ikke følte sig forpligtiget til. Kunden skred, men det mere end antyder, hvor pedantisk kontrollen kan udvikle sig. Har politiet som kontrolmyndighed egentlig selv friske coronapas på sig, som de så kan fremvise under kontrol af diverse intime lokaler til wellness og kropslig udsmykning?

- Det er lort med lort på, sagde tatovøren og tændte sig en smøg uden for sin mennesketomme shop.

Paradokserne stod (også) i kø på dagens rundtur. Man må gå til tandpleje uden coronapas, men ikke hudpleje, som en mand fik det sagt hos en frisør på Vester Farimagsgade.

Fup og fiduser

Han lå inde med en smart idé til, hvordan man fusker med attesterne (han ville ringe senere), for det lå selvfølgelig i luften, at selvfølgelig tjekker frisørerne, men så grundigt tjekker de heller ikke.

En anden tilfældigt forbipasserende viste, hvordan datoen for hans test kunne skjules, når han viste den huhej hurtigt. Som han sagde, kunne han jo i princippet have fået corona på vej til frisøren. Altså, stor ståhej for meget lidt sikkerhed. Security theater, som de siger i Amerika.

Spørgsmålet er, om man i de små servicefag vil agere coronalovens afvisende arm, når der ikke har været kunder i månedsvis?

Off the record spillede alle sin rolle til perfektion i dagens første akt, men under formaliteterne lurede laissez-faire-attituden, ikke ulig den evige debat om sort arbejde. Skattetrykket baner vejen for sort arbejde. Corona-restriktionerne baner vejen for fup og fiduser.

Man må sno sig for at fremstå præsentabel.

