Corona-tilbud: - Helt vilde kup på rejser lige nu

Dag for dag stiger antallet af smittede med det nye coronavirus og det påvirker vores lyst til at rejse ud i verden.

Kina er dog i skrivende stund det eneste land, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til pga. sygdommen, og derfor kan man måske ligeså godt udnytte, at andre ikke tør sætte sig om bord på flyveren og stikke næsen mod varmere himmelstrøg.

Hos rejsesøgemaskinen travelmarket.dk fortæller direktør Ole Stouby, at de kan se, at udbruddet påvirker priserne. Vel at mærke i den positive retning for forbrugerne.

- Vi kan allerede se nogle tendenser. Priserne er rekordbillige, så man kan virkelig gøre sig nogle helt vilde kup lige nu - både på afbudsrejser og billige flybilletter, siger han til Ekstra Bladet.

Kan gå grueligt galt

Han har set returbilletter til europæiske storbyer som Gdansk, London og Prag helt ned til 78 danske kroner.

- Vi er i en tid, hvor de i forvejen er rekordbillige, og den her situation sætter flyselskaberne ekstra under pres. Den eneste måde, de kan stimulere rejselysten på, er ved at sætte priserne ned, forklarer han.

Sådan undgår du at blive smittet på ferien Du kan forebygge smitte med coronavirus ved at følge disse simple råd: God håndhygiejne: vask hænder eller brug evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

Host eller nys i et engangslommetørklæde, eller alternativt i albuebøjningen

Der er ingen grund til at bruge mundbind, når man fx er i en lufthavn eller rejser, da der intet er, der tyder på, at mundbind reelt har en effekt på smittespredningen (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Udover de meget lave priser har Ole Stouby endnu ikke kunnet mærke nogen direkte konsekvenser af coronaudbruddet, men han fortæller, at hele rejsebranchen ser til med stor bekymring.

- Alle sidder og afventer. Det kan jo gå grueligt galt, hvis først vi har en spredning i nogle af de klassiske ferielande, siger han.

Hvis man ikke lader sig skræmme af smittefaren og gerne snupper en af de billige billetter, kan man dog komme i en situation, hvor man alligevel ikke får lov.

- Nogle steder bliver der lukket helt af, hvor man ikke må rejse til. Det er sådan noget man frygter, men nu må vi se. Vi krydser alle sammen fingre for, at situation kommer mere under kontrol. Det her handler jo ikke om billige flybilletter men om folkesundhed, lyder det fra direktøren.

Aflyste arrangementer

Ifølge luftfartsekspert Ole Kirchert Christensen fra check-in.dk og standby.dk kan man ikke undgå, at den smitsomme sygdom påvirker vores rejselyst.

- Jeg tror, det på en eller anden måde har en indflydelse. Når store arrangementer som karneval og Serie A-kampe bliver aflyst, så ser vi, at folk bliver helt hjemme, siger han.

Inters kamp mod Sampdoria blev aflyst pga. coronaudbruddet i Lombardiet. Foto: Ritzau Scanpix

Samtidig spår han, at udviklingen den næste uge kommer til at betyde meget.

- Der er en vis tilbageholdenhed i øjeblikket, fordi folk er usikre på, hvordan det her kommer til at brede sig. Rigtig mange holder vejret i forhold til situationen i Italien. Lige nu er det på vippen, og hvis man kommer til at se en stigning, og at det spreder sig i Europa, så spiller det ind på rejselysten.

Alligevel opfordrer han til, at man slår koldt vand i blodet.

- Det er nok lige tidligt nok at begynde at gå i panik over sommerferien.