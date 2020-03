Corona: Traditionsrige 1. maj i Fælledparken er aflyst

Arbejdernes internationale kampdag er dette år aflyst i Fælledparken.

Det oplyser arrangøren, LO Hovedstaden, i en pressemeddelse.

Aflysningen skyldes den nuværende coronasituation i Danmark.

- Det er rigtig trist at træffe beslutning om at aflyse 1. maj i Fælledparken, som vi kender det, men vi følger naturligvis myndighedernes meldinger, og vi må alle gøre alt for at modarbejde spredningen af smitte med coronavirus, siger Per Olsen, formand for LO Hovedstaden, i pressemeddelelsen, skriver Ritzau.

1. maj har siden 1889 været arbejdernes internationale kampdag. I København har der siden da været tradition for, at de københavnske fagbevægelser samles til et stort arrangement i Fælledparken.

Her er der traditionelt opstillet flere scener til taler, mens børn og andre barnlige sjæle kan brænde krudt af i de opstillede hoppeborge og forlystelser, eller voksne kan nyde kolde fadøl.

Uroligheder afbrød taler

Selv uden corona i Danmark ville dette års 1. maj arrangement i Fælledparken afvige fra de tidligere års.

Det er en tradition, at formanden for Socialdemokratiet holder tale på den store scene. Men 18. februar i år meddelte statsminister Mette Frederiksen, at det ville blive uden hende.

Det skyldtes uroligheder ved sidste års tale.

- Sidste år opstod slåskampe, som gik ud over børn på 14-15 år, der ellers bare var til stede, fordi de er politisk interesserede. Jeg har derfor besluttet, at jeg for nærværende ikke ønsker at tale i Fælledparken 1. maj, lød det i februar fra Mette Frederiksen.

Også i 2014 blev den daværende socialdemokratiske leder, Helle Thorning-Schmidt, mødt af protester, da aktivister afbrød talen med fløjter og tilråb.