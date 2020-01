Corona-virus: Evakuerede danskere ankommer i dag

Der er blevet evakueret fire danskere fra Wuhan-provinsen. De forventes at være hjemme i Danmark i dag. Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod til TV 2.

- I et godt samarbejde med Storbritannien og Spanien er de nu på vej i flyet og vil sent eftermiddag eller aften ankomme til Danmark, siger Jeppe Kofod.

Ifølge TV 2's oplysninger sidder danskerne på et fly til et andet europæisk land end Danmark, hvorfra de vil blive samlet op af et af Forsvarets fly, som skal transportere dem det sidste stykke.

18 danskere i provinsen

Ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice har der i alt været 18 danskere i den virusramte Wuhan-provins i Kina.

- Vi ved nu, at der opholder sig 18 danskere i provinsen. Og af dem ved vi positivt, at syv har udtrykt ønske om at komme ud, siger direktør Erik Brøgger Rasmussen.

Det til trods er det kun fire danskere, som bliver evakueret fredag. Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvorfor det ikke er alle syv, der er blevet evakueret.

Tidligere har meldingen lydt, at alle, der gerne vil evakueres, har fået tilbuddet.

