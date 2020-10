Coronabehandling godkendt i USA

Amerikanske coronapatienter kan nu modtage Remdesivir, hvis de bliver indlagt på hospitalet, efter lægemidlet torsdag er blevet godkendt af det amerikanske FDA.

Det skriver firmaet Gilead Sciences, der står bag lægemidlet, i en pressemeddelelse.

Lægemidlet er nu det første coronamiddel til at blive godkendt i USA, og det vil være tilgængeligt på amerikanske hospitaler. Det har tidligere været godkendt til 'brug i nødsituationer'.

Remdesivir modvirker ifølge Gilead replikation af coronavirussen i kroppen, og lægemidlet kan derfor forkorte sygdomsforløbet for coronapatienter.

Firmaet meddelte i starten af oktober i et åbent brev, at deres resultater viste, at de første indlagte patienter, der modtog Remdesivir, kom sig fem dage hurtigere i gennemsnit, end patienter, der ikke modtog lægemidlet.

Remdesivir skulle angiveligt samtidig modvirke, at patienter når de sværere stadier i deres coronaforløb og derved være afhængige af ekstra ilttilførsel.

Den amerikanske præsident Donald Trump modtog lægemidlet i sin behandling af corona.

Omdiskuteret lægemiddel

Remdesivir er i EU og Danmark godkendt til 'compassionate use' - altså med særlig udleveringstilladelse.

Lægemidlet har tidligere været omdiskuteret efter et studie fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) viste, at midlet ikke havde nogen effekt på patienters chance for overlevelse.

- Som det ser ud nu, så tror jeg ikke, at vi vil ændre på vores behandlingsretningslinjer og den måde, vi bruger stoffet på, fordi der er en fornemmelse af, at det virker, udtalte Jens Lundgren, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet, til Ritzau om lægemidlet dengang.

Siden foråret har det været kendt, at Remdesivir kunne have en effekt på at gøre coronapatienter raske på kortere tid. Det pegede et studie, som Danmark deltog i, ifølge Ritzau i foråret på. Det nyeste studie fra WHO viste det modsatte.

- Det studie, vi selv var med til at lave, viste, at effekten af behandlingen var ret smal. Det kommer altså meget an på, hvem man giver det til, sagde Jens Lundgren yderligere til Ritzau.

