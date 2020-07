Coronaboom i Skagen

SKAGEN (Ekstra Bladet): Normalt sidder der omkring 40 gæster i gården foran Ruths Hotel på en 'almindelig' mandag i uge 29. Men uge 29 anno 2020 er ikke normal, og det har hele sommeren hidtil heller ikke været.

- Vi har aldrig set så mange mennesker i Skagen som i år. Stort set i hele juni har vi haft fyldt op hver dag, og alle hotellets værelser og restaurantens borde er reserverede frem til august, siger Tom Boye, der er direktør på det idyllisk beliggende hotel i Gammel Skagen med den berømte onsdags-frokost som et af Hellerup-ugens store trækplastre og traditioner.

Ruths Hotel med i alt 56 værelser har været fyldt op mere end normalt hidtil i denne sommer, og det fortsætter til ind i august, oplyser direktør Tom Boye. Foto Ernst van Norde

Han tilføjer, at han og personalet med 25 ansatte i køkkenet og 20 tjenere blev taget med bukserne nede, da det gik op for dem, at danskerne mente det alvorligt, når de gav udtryk for, at de grundet coronakrisen ville holde ferie i Danmark og Skagen i år.

- Vi kan lave onsdags-frokost alle dagene i uge 29, og gæster har desværre kun chance for at få et værelse eller et bord, hvis vi modtager afbud. Så selvom vejret ikke viser sig fra sin bedste side, så har vi aldrig haft bedre omsætning, siger Tom Boye, der blev direktør for Ruths Hotel i fjor.

20 procent stigning

Coronaboomet med endnu flere gæster end de gennemsnitligt 50.000 i løbet af uge 29 betyder, at omsætningen er steget med op til 20 procent.

- Vi så det i juni, da vejret var rigtig fint, og vi har oplevet det igen i de seneste uger, selvom juli indtil videre har været ret ustabil. Det er oplagt, at det er coronakrisen, der får det til at dryppe med ekstra gæster og omsætning på os, siger Tom Boye.

Hos sommerhusudlejernes svar på booking.com, Felíne Holidays, nikker direktør Allan Maul bekræftende og tilføjer, at det er et landsdækkende fænomen med den stigende efterspørgsel på danske destinationer.

- Da det i maj stod klart, at danskerne ikke bare kunne rejse ud, som de plejer i sommerferien, gik det amok, og vi har for eksempel aldrig oplevet, at uge 27 har været helt udsolgt, siger Allan Maul, der igennem Feline Holidays registrerer cirka 35.000 af de i alt 40.000 sommerhuse, der udlejes i Danmark.

- Når der er flere danskere på ferie i Danmark, stiger efterspørgslen også efter de steder, hvor der i forvejen er flest danskere, og her står steder som Skagen og Bornholm øverst på listen, siger Allan Maul.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til denne artikel fra direktøren for Turisthus Nord, René Zeeberg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er ikke kun Porsche-modeller, der er parkeret foran Ruths Hotel, men standarden er som regel ret høj, og modellerne er ofte af den meget dyre slags. Foto Ernst van Norde

Blærerøvsbiler på bestilling

Adskillige besøgende i Skagen er ved at tabe undermunden, når de betragter bilparken på toppen af Danmark i uge 29. Det er der da også en god grund til, når den ene Porsche, Aston Martin, Corvette eller Maserati efter den anden ruller roligt og rungende rundt i bybilledet og ude i Gammel Skagen, hvor en stor del af Hellerup-segmentet holder til i svinedyre sommerhuse.

En del af bilerne er såmænd 'ægte' nok og har sørget for transport for de såkaldte jet-settere, men mange af de imponerende firehjulede er enten leasede af især unge til lejligheden, der således falder i ét med de mere velbeslåede Hellerup-drenge og gæsterne fra whiskybæltet nord for København.

Foto Ernst van Norde

På Ruths Hotel er de helt bevidste om, at de brummende luksusbiler hører sig til og skaber ekstra opmærksomhed og glamourøs stemning.

- De flotte luksusbiler forstærker billedet af, at denne uge er noget ekstraordinært, men det er jo ikke, fordi bilernes ejere sidder her hos os og spiser kaviar dagen lang, smiler Tom Boye, direktør hos Ruths Hotel.

Virksomheden 'My Garage' fra Vejle viser tre Rolls Royce-modeller frem, som næsten konstant er parkeret i nærheden af Ruths Hotel hele uge 29.

Foto Ernst van Norde

- Det skaber opmærksomhed til både dem og os, og det er en aftale, hvor der ikke er penge mellem os, men blot en filosofi om, at begge parter nyder godt af bilernes tilstedeværelse, siger Tom Boye.