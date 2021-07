Coronachauffør slår alarm: Gakgak med skattekroner

Historierne står i kø hos Søren Jacobsen.

Det vælter ud af den midaldrende mand fra Nordsjælland med eksempler på, hvad han ser som grov ødsel og mangel på sund fornuft i Region Hovedstaden.

Her har han været ansat som chauffør siden oktober 2020 i afdelingen Center for Ejendomme, Enhed for Logistik og Forsyning, der bringer værnemidler ud.

I slutningen af juni skulle Søren Jakobsen eksempelvis køre 150 kilometer i en lejet Toyota Proace til Maribo på Lolland for at aflevere en kasse med 150 mundbind til en privatperson, der ikke ønskede at få dem.

Så gik turen tilbage nordpå til et plejehjem i Frederiksværk, hvor der også skulle afleveres en kasse mundbind til en beboer - et sted hvor det flyder med mundbind, forsikrede den daglige leder Søren Jakobsen, der fik mundbindene med igen.

Så kunne han ellers køre hjem og holde fyraften med følelsen af, at han havde spildt en dags arbejde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Søren Jakobsen bliver med jævne mellemrum sendt til Lolland for at aflevere en enkelt kasse med mundbind. Foto: Tariq Mikkel Khan

Uge efter uge er følelsen den samme. Søren Jakobsen sendes til fjerne egne af Sjælland, Lolland og Falster for at aflevere mundbind, vådservietter eller podepinde til folk med et handicap, hvor familien ofte ikke ønsker at få flere ting fra ham, fordi hylderne allerede er fyldte med værnemidler.

- Det kan sku' ikke være rigtigt. Det er de mest sindssyge ting, vi bliver sendt ud til. Jeg kørte forleden ud på Frederiksberg Hospital - et sted med en million mundbind - hvor jeg skulle aflevere 150 mundbind til en patient, som var blevet udskrevet dagen før. Sygeplejerskerne stod bare og måbede, da jeg fortalte dem, hvad mit ærinde var. Det er jo absurd, at jeg skal aflevere mundbind til en privatperson på et hospital, fortæller han.

- Der er et fuldstændigt grotesk spild af skattekroner, man er vidne til hver evig eneste dag i denne kørselsafdeling. Den anden dag blev jeg for eksempel bedt om at køre fra Glostrup til Frederiksberg Hospital for at afhente en scooternøgle i en reception, derefter gå 70 meter for at aflevere den til en anden chauffør og dernæst køre tilbage til Glostrup. Hvorfor hulen kunne han ikke selv hente sin nøgle, spørger Søren Jakobsen undrende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Chaufføren må ofte vende retur med de mundbind, som han ellers er kørt ud for at aflevere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Søren Jakobsen har besluttet sig for at stå frem i Ekstra Bladet, fordi de ting, han har oplevet på jobbet, har rystet ham dybt.

- Vi sendes ud i lejede biler vel at mærke til folk, som møder os opgivende, fordi de har forsøgt ti gange at afmelde ordningen, hvor de tvinges til at få flere mundbind. Det er helt sort, at vi bruger skatteborgernes penge på det. Det er jeg nødt til at fortælle om.

- Stort set hvert eneste sted, jeg kommer ud, har folk otte eller ni kasser mundbind liggende. De vil ikke have flere, og de ved ikke, hvor de kan afmelde dem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Huset her på Lundehusevej blev solgt i april, hvorefter ejerne flyttede ud. Alligevel er der flere gange sendt otte kasser med mundbind til adressen fra Respirationscenter Øst. Foto: Linda Johansen

Et andet sted på chaufførens rute er Lundehusevej 7 i Solrød Strand. Her bliver der ifølge Søren Jakobsen leveret et hav af mundbind til.

Der er bare ét problem. Huset står tomt. De nu tidligere ejere flyttede nemlig ud for længst, lyder det fra genboen Mia Longhi til Ekstra Bladet

- Jeg kan sagtens bekræfte, at de er flyttet. Huset står tomt, fortæller hun.

Alligevel er Søren Jakobsen til stor frustration flere gange blevet sendt til Solrød Strand for at aflevere otte kasser mundbind.

- Jeg kører 12 steder hen med mundbind i en lejet bil på fuld løn på én vagt. Vi ringer aldrig og spørger, om de her folk skal bruge flere, eller om de overhovedet bor der. Vi kører dem simpelthen bare ud, siger han og fortsætter:

- Hvis jeg skulle ringe til alle på køresedlen og høre, om de havde brug for de her ting, ville det tage maks. en time. Det kunne vi spare benzin, pakning, returkørsel og så videre på. Men hver gang jeg er kommet med konstruktive forslag til, hvorledes tingene kan optimeres, affærdiges jeg af lederne med, at det skal jeg overhovedet ikke blande mig i.

Hospital: De lejer sig ind

En køreseddel, som Ekstra Bladet har set, dokumenterer, at Søren Jacobsen 23. juni blev sendt til Frederiksberg Hospital på Nordre Fasanvej med mundbind til en privatperson.

Her fortæller kommunikationschef Tanya Vorm, at man ikke bare i stedet kan udlevere mundbind til alle patienter på sygehuset, fordi de er skrevet op på forskellige afdelinger:

'Rigshospitalet og Frederiksberg Kommune lejer nogle af lokalerne på Frederiksberg Hospital, så drejer det sig om patienter, der hører til der', skriver hun om den konkrete hændelse i en mail.

Søren Jakobsen er under udarbejdelsen af denne artikel blevet fritaget for tjeneste på grund af 'bekymring i forbindelse med offentlige udtalelser omkring forhold i Region Hovedstaden', lyder det blandt andet fra arbejdsgiveren i et brev til ham.

Region Hovedstaden: Derfor kører vi med små leverancer I en mail til Ekstra Bladet medgiver Region Hovedstaden, at der køres med små leverancer, men det giver god mening, forsikrer pressetjenesten. 'Det er korrekt, at der til tider kører biler ud fra Region Hovedstadens Center for Ejendomme med mindre leverancer, da det er et større logistisk puslespil at levere værnemidler og podeudstyr til f.eks. plejehjem og patienter, der efter aftale får leveret til hjemmet. Region Hovedstaden havde i december, da anden bølge af pandemien var på sit højeste, 15 varebiler til at sikre, at alle de nødvendige værnemidler og podeudstyr blev leveret til de mindre leveringssteder. Det er altså udover det normale forsyningsnet, der holder de store hospitaler og andre større lokaliteter konstant forsynet. I løbet af foråret er de 15 biler skåret ned til syv, og vi kigger løbende på at sikre, at kapaciteten står mål med behovet, men vores primære ansvar er at sikre, at de institutioner eller personer, der er blevet lovet en leverance af værnemidler og podeudstyr, også får dem'.