Coronadødsfald og nye indlæggelser falder i New York

De seneste tal fra New York viser et fald i antallet af coronadødsfald og indlæggelser af coronapatienter på delstatens hospitaler.

Det meddeler guvernør Andrew Cuomo mandag på et pressemøde.

New York er ved at have kontrol med smittespredningen, fastslår guvernøren på sin daglige pressebriefing.

- Jeg tror, at man kan sige, at det værste er overstået, siger Cuomo.

Søndag blev der registreret 671 coronadødsfald i delstaten mod 758 dagen inden.

- Tallet er næsten fladt, men det er på et forfærdeligt niveau af smerte, sorg og bekymring, siger Cuomo ifølge nyhedsbureauet dpa.

Dermed har New York, der er USA's værst ramte delstat, rundet 10.000 coronadødsfald i alt. Det er næsten halvdelen af de lidt over 22.000 dødsofre, som smitten har krævet i hele USA.

Søndag var der omkring 2000 nye indlæggelser på delstatens hospitaler. Det er et fald i forhold til de omkring 2500 indlæggelser dagen inden.