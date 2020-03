Coronaekspert: - Rygning er en risikofaktor

Rygere lader til at være mere modtagelige over for coronavirus end andre

Ifølge Sundhedsstyrelsen, der har set på sygdomsstatistikker fra Kina, ser det ud til, at mangeårige rygere kan have lettere ved at blive smittet med coronavirus end andre patienter.

Det foræller Bolette Søborg, der er overlæge ved Sundhedsstyrelsen, til DR.

- Rygning er en risikofaktor, kan vi se. Men det er langtfra det samme, som at alle rygere er i risikogruppen. Det, vi kan se, er, at der blandt gruppen af smittede er flere rygere, der er blevet ramt.

Der er endnu ingen tal på, hvor længe man skal have været ryger for at komme i farezonen.

Den femte og sjette dansker er nu blevet konstateret smittet med coronavirus.

Globalt er cirka 91.000 smittede. 47.225 er meldt raske og 3117 har mistet livet.

Lige nu er 122 danskere i hjemmekarantæne. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan mellem 10-15 procent af den danske befolkning forvente at blive smittet.