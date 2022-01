Coronaekspert: Snart er det slut med massetests

Det er snart tid til at stoppe med massetestning af den danske befolkning.

Sådan lyder budskabet i et indlæg skrevet af epidemiolog Lone Simonsen og bragt hos Videnskab.dk's Forskerzonen.

'Nu er det snart tid til at stoppe med restriktioner og tests. Det er tid til at begynde at overveje, om vi skal overgå til overvågning, der ligner den, vi bruger ved sæsoninfluenza,' skriver Lone Simonsen.

Hun forklarer, at ved influenza er det kun et udsnit af syge danskere med symptomer, der testes.

Fredag i sidste uge meldte regeringen da også ud, at de fra 7. februar nedskalerer kviktestkapaciteten fra 500.000 til 200.000 tests om dagen. Det svarer til, at kapaciteten nogenlunde vil matche antallet af daglige tests.

Man er desuden klar til at nedjustere yderligere, hvis eksperterne vurderer, at det er forsvarligt, lød det.

Lone Simonsen.

Det sidste stik

Foruden færre tests af den brede befolkning forudser Lone Simonsen også, at de fleste under 65 snart har fået deres sidste vaccinestik.

'Måske skal vi til efteråret have en booster, der er tilpasset omikronvarianten. Men fordi så mange af os bliver smittet med omikron i øjeblikket, får vi en naturlig booster. Så det er ikke sikkert, at det er nødvendigt med et fjerde stik for os alle,' skriver hun.

Lone Simonsen understreger, at ældre og sårbare nok fremover vil skulle vaccineres mod corona om vinteren, ligesom de i dag bliver vaccineret mod influenza.

I sidste uge talte Ekstra Bladet med Lone Simonsen om hendes forventninger til pandemien. Hun forudser, at det snart er slut med restriktioner.

