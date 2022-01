Coronaekspert: Vi står over for et andet problem

Den smitsomme omikronvariant har givet rekordhøje smittetal herhjemme.

Selvom de høje smittetal ikke har ledt til en stigning af indlagte patienter på intensiv, så står samfundet over for et andet problem. Nemlig at flere tusinde danskere skal i isolation og derfor ikke kan møde på arbejde.

Det fortæller professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørgen Kolmos til TV 2.

- Der skal være folk til at gå på arbejde for at passe vores børn og ældre, i sundhedsvæsenet og i erhvervslivet generelt. Når så mange mennesker hver dag testes positive og skal i isolation, er det noget, man kommer til at mærke ude i samfundet, siger Hans Jørn Kolmos til TV 2.

Derfor mener Hans Jørn Kolmos ikke, at det er tid til at lempe på restriktioner, da det kan lede til øget smitte i samfundet, og dermed gøre problemet værre. Professoren understreger, at isolation stadig er et vigtigt redskab til at bekæmpe coronasmitten.

Tirsdag blev der endnu en gang sat smitterekord i Danmark med 33.493 nye coronatilfælde. Der er i øjeblikket 810 personer indlagt, der er smittet med corona. Heraf ligger 49 patienter på intensiv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------