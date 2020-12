Coronaen dæmpede ikke juletrængslen i København

Men vagterne ved forretningernes indgange sikrede, at der ikke blev lukket alt for mange ind ad gangen

Sikken en voldsom trængsel og alarm. Butiksvagter og Coronaguides havde travlt på Strøget og i de store sidegader, for københavnerne og en pæn del fra oplandet og provinsen skulle juleshoppe. Og da stormagasinerne til fleres fortrydelse var lukkede, måtte de trave op og ned af indkøbsstrøgene for at købe de sidste julegaver.

Corona-guiderne havde nok at se til. Foto. Jonas Olufson

Enkelte var også trods statsministerens anbefalinger og advarsler ude for at jule-ose, men flere erkendte, at det var en kold fornøjelse, og da man hverken kunne komme ind og købe varm kakao eller den berømte gløgg på Hviids Vinstue, var der ikke meget fest over julehyggen og lørdagsindkøbene.

Køerne var alenlange flere steder. Her foran BR. Foto: Jonas Olufson

De længste køer var foran sportsforretninger og legetøjsbutikker, og her gav flere i køerne udtryk for, at havde det ikke netop været fordi, man manglede gave til den lille nevø, ville de ikke være gået ud i vrimlen på Strøget i dag.

Indkøbsgaderne i indre København er delt op, så folk lige som på kørebanen, ikke vælter ud og ind imellem hinanden. Foto. Jonas Olufson

En af dem, Ekstra Bladet talte med, arbejder på Strøget, og han vurderede, at der var ti gange så mange på gaden i dag, som der ellers har været i denne Coronatid - lige som afstand og hensyntagen ikke var det, der prægede bybilledet.

Katarine Bjaarø var ude for at købe ind med kæresten, der ikke ønskede at deltage i enqueten. Foto. Jonas Olufson

Katarine Bjaarø, Frederiksberg: - Jeg ville ikke gå i et storcenter, som situationen er, så det er ok, at de er lukkede. Og jeg ville heller ikke være gået i byen denne lørdag, hvis ikke det lige var for min nevø. Hans gave er den eneste, der mangler, og så må vi jo står i kø foran BR trods kulden. Men det er ok, for vi står jo udenfor, og tilsyneladende er de forsigtige med at lukke for mange ind ad gangen. Det virker trygt nok. Og jeg har altså ikke mere travlt, end at jeg kan stå her til det bliver min tur. Det går nok. Og så snart det er overstået, skal jeg hjem.

Emil Hausgaaard, København var ude for at shoppe med sin australske ven, og de var kommet i tidsnød mht. gaver. Foto. Jonas Olufson

Emil Hausgaaard, København: - Til daglig bor jeg i Italien, så jeg havde virkelig glædet mig til at komme hjem til Danmark, og så er det jo lidt surt, at alt er på stand by. Pludselig opfører vi os anderledes og er ikke nær så sociale, som vi plejer at være. Men det kan jo ikke være anderledes. Med hensyn til at gå på indkøb må jeg sige, at hvis jeg havde kunnet nå det, ville jeg have købt alt på nettet. Måske skulle myndighederne have givet os lidt bedre tid. Jeg skal i to butikker, og jeg ved, at der er kø til begge. Det er BR og Elgiganten, og jeg ved, at der er stopfyldt i de forretninger. Så derefter er det bare hurtigt hjem.

Fire-årige Oliver Elbro havde taget far og farmor med i byen. Iført sin dino-hue og en chokoladeguldmønt var han klar til at møde hele verden. Foto: Jonas Olufson

Peter Elbro, Oliver og Tone Ølgaard, Høje Taastrup og Søborg: - I virkeligheden er denne tur på Strøget slet ikke en indkøbstur, men en hyggetur, så farmor Tone og Oliver kan nå at være lidt sammen inden jul. Vi skal nemlig holde jul hos farfar. Og mens vi hygger ser det ud til, at farmor og Oliver er blevet enige om, at der skal falde en lille hyggegave af - eller skal vi kalde det en adventsgave. Derfor står vi nu i den lange kø foran BR, og hvis jeg kender Oliver ret, så er der meget, vi skal ind og se på. Så jo - vi kunne egentlig godt have undgået denne tur, som måske er lidt småfarlig. Men det må vi så tage med oprejst pande.

Johnny Davidsen, København indrømmede, at han savnede Fields. Foto: Jonas Olufson

Johnny Davidsen, København: - På et normalt år ville jeg bare være taget en tur i Fields og have klaret alle mine juleindkøb på ingen tid. Men det kan man så ikke i år. I stedet må man så stresse rundt her imellem alle de andre, som også stresser rundt. Men jeg kan desværre ikke bare gå hjem igen, for jeg har slet ingen gaver købt. Så hvis familien skal have julegaver, er denne tur en nødvendighed. Og jeg har travlt - som altid.

Faktisk er situationen bedre i Moskva, mente Steen Hjortholm, mens Christian Hjorth grinende så til. Foto: Jonas Olufson

Steen Hjortholm og Christian Hjorth, Moskva og København: - Vi skal lige en tur i Louis Vuitton. Det er bare en af de helt nødvendige butikker, vi skal frekventere i dag. Denne indkøbstur har været planlagt længe, men vi kan jo desværre ikke, som vi plejer, få en lille fest ud af turen ved f.eks. at få lidt gløgg på Hviids Vinstue. Derfor er det faktisk en ret kedelig shoppetur. Men køerne er vist ikke længere, end de plejer at være. Der er da altid mange mennesker på Strøget i den sidste weekend op til jul.

Denne butik havde mange besøgende, så vagten i døren havde travlt. Foto: Jonas Olufson