Coronaens frygtelige bagside: Stort behov for genoptræning

Mens vi tæller pandemiens tusinder af coronasmittede, de indlagte og de døde, er lægerne bekymret over et stigende antal følgeskader hos de, der forsøger at komme til hægterne efter infektionen.

894 personer, der har været bekræftet smittet, er blevet raskmeldt igen, men det er ikke sikkert, at hverdagen vender tilbage hos de enkelte, selv om sygdommen har sluppet sit tag.

Ikke mindst de mest syge personer, som har været i respirator på grund af åndenød, risikerer at have fået langvarige, måske kroniske skader på lunger og andre organer.

Årsagen er, at covid-19 som en aggressiv luftvejsvirus går direkte til angreb på de fimrehår i de nedre luftveje, som normalt gør det muligt at hoste sekret og slim op.

I løbet af få dage kan lungerne ikke længere forsyne kroppen optimalt med ilt, og så har alarmen allerede kimet længe. Hertil kommer, at respiratoren i sig selv er hård ved lungevæv.

Alvorlig tilstand

- Mangel på ilt påvirker alle kroppens organer og er absolut en alvorlig tilstand. I mange tilfælde vil de overlevende desværre have pådraget sig varige lungeskader, siger Lungeforeningens formand, Torben Mogensen.

Den tidligere narkoseoverlæge og lægelig direktør på Hvidovre Hospital ser med bekymring på covid-19's hærgen:

- Virus angriber lungevævet, og fordi kroppens eget immunforsvar nærmest løber løbsk, sker der også en vis nedbrydning derfra.

Stort behov for genoptræning

- I løbet af få måneder vil vi se et kæmpe behov for genoptræning af lungesyge coronapatienter, som har været i intensiv behandling. Det bliver en meget stor opgave ude i kommunerne.

Kan du sætte tal på, hvad man kan forvente?

- Nej, det er svært. Men over 1000 personer, vil jeg tro.

Deler bekymring

Overlæge Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand for Dansk Anæstesiologisk selskab, deler Torben Mogensens bekymring.

Overlæge Joachim Hoffmann-Petersen forklarer, at der kan være flere følgeskader efter brug af respirator. Foto: PR

- Vi ved endnu ikke, hvor mange intensivpatienter efterfølgende vil få varige skader på lungerne. De, der har været i respiratorbehandling, vil ofte have meget svækkede luftveje bagefter.

- Nogen vil blive udskrevet med betydelige lungeskader, siger overlægen til Ekstra Bladet.

Også nyreskader

- Mange patienter vil have mistet en stor del af deres muskelkraft efter at have ligget inaktive og kritisk syge på en intensiv afdeling. Dette kræver langvarig fysioterapi for at genvinde tidligere styrke, siger Joachim Hoffmann-Petersen, der påpeger, at nyrerne også kan tage skade:

- Udenlandske tal tyder på, at ca. ti procent senere har haft brug for dialyse efter behandling med respirator. De fleste får normal nyrefunktion igen.

