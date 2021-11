Coronaepidemien er ifølge lektor bremset - men ny variant truer

Yderligere 4290 personer har det seneste døgn fået konstateret smitte med corona. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) søndag.

De smittede er fundet i 186.100 PCR-test. Det er de test, der bliver taget i munden. Dermed er den såkaldte positivprocent på 2,31.

Antallet af indlagte stiger med 17 til 435 personer, og der er ni personer, der er døde med corona det seneste døgn.

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, ser tallene som udtryk for en stabilisering af epidemien.

- Den vækst i epidemien, vi har set i oktober og første del af november, ser ud til at være gået i stå.

- Vi har ligget på godt 4000 nye smittetilfælde i efterhånden et par uger. Så væksten ser ud til at være stoppet, og det er en glædelig nyhed, siger han.

De seneste ugers høje tal har gjort, at et flertal i Folketinget har indført en række restriktioner og tiltag.

Mandag genindføres brugen af mundbind flere steder i det offentlige rum. Det gælder ved brug af offentlig transport og i detailhandlen.

- Vi har fået lavet en nedlukning, der forhindrer epidemien i at blive ved med at vokse, og det var præcis det, der var formålet, siger Viggo Andreasen.

De nye tiltag og tilbuddet om vaccination af børn mellem 5 og 11 år vil ifølge lektoren give et skub yderligere i den rigtige retning.

Søndag blev de første børn under 12 år vaccineret mod covid-19 rundt om i landet.

Håbet er, at tiltagene vil mindske smitten i Danmark, men der er en ubekendt faktor, den nye coronavariant kaldet Omikron.

To personer indrejst fra Sydafrika til Danmark er søndag bekræftet smittet med den nye variant og har isoleret sig hjemme.

Varianten bekymrer internationalt, fordi den ser ud til at være mere smitsom end Delta-varianten, som dominerer smitten globalt.

- Jeg kan ikke vurdere, om de tiltag, vi har sat i værk, er nok til at holde den nye variant stangen.

- Men helt overordnet er det en fordel, at vi ikke har alt for mange smittede, når vi nu skal til at følge den nye variant, siger Viggo Andreasen.

Der foreligger endnu ikke officielle data på, om den nye coronavariant er mindre følsom over for vacciner og mere smitsom end den dominerende Delta-variant.

Det seneste døgn har yderligere 18.183 personer fået det tredje vaccinestik. Dermed er 13,2 procent af befolkningen blevet revaccineret.