Coronafrit indtil nu: Nu lukker de

Det lille land Tonga i Stillehavet har været coronafrit i to år. Nu er der ét tilfælde, hvilket skaber panik på øerne

I to år har øriget Tonga i Stillehavet haft sine grænser lukket. Og det har tilsyneladende virket, da landet ind til nu har været coronafrit.

Men med det første fly fra New Zealand har landet nu sit første smittetilfælde.

Ifølge landets sundhedsmyndigheder blev personen testet negativ inden rejsen. Men ved ankomst på karantænehotellet, blev han testet positiv.

Tilfældet har skabt panik i det lille land på bare 100.000 mennesker, beskriver The Guardian.

88 procent vaccinerede

Efter nyheden om smittetilfældet bredte sig, steg procenten af fuldt vaccinerede fra 35 procent til 62 procent mandag. 88 procent har fået den første vaccine.

Udover folk skyndte sig ned for at blive vaccinerede, lukkede landets hovedø Tongatapu ned. Nedlukningen vil gælde ugen ud.

Nedlukningen indbefatter forsamlingsforbud, stoppe alt ikke-nødvendigt arbejde og en opfordring til at folk skal blive hjemme.

Regeringsstyret karantæne

Landets premierminister Hon Dr Pohiva Tuioneto'a sagde fredag, da smittetilfældet blev annonceret:

- Vi beder jer om ikke at gå i panik eller være bange, men at I står sammen, og sammen med os løfter opgaven. Vi beder jer om kun at dele troværdig information.

De mere end 200 mennesker, der var med på flyet og flypersonalet er nu i regeringsstyret karantæne.