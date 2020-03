Coronafrygt: Kræver visum fra danske turister

De vietnamesiske myndigheder har af frygt for coronasmitte i dag ophævet visumfri indrejse for danskere.

Det skriver det kommunistiske styre her.

Også folk fra Norge, Finland, Sverige, Storbrittanien, Frankrig, Tyskland og Spanien er omfattet.

Vietnam går i disse dage meget resolut til værks i forsøget på at inddæmme corona-smitte. Rejsende kan derfor blive bedt om ikke at forlade deres hotel i op til 14 dage

Turister risikerer at skulle fremvise en lægeerklæring som bevis for, at man er rask.

'Visumfri indrejse i Vietnam er den 9. marts 2020 midlertidigt ophævet for statsborgere fra otte europæiske lande, heriblandt Danmark, på grund af corona-krisen. Det er stadigvæk muligt at søge om visum på de vietnamesiske ambassader og konsulater. Det kan ikke anbefales at forsøge at rejse ind i Vietnam uden på forhånd at have fået visum', skriver Udenrigsministeriet.