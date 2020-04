Coronafrygt: Mafia-bosser sendt hjem fra italienske fængsler

Flere mafia-bosser er blevet sendt hjem fra fængsler i Italien og sat til at afsone deres domme i hjemmet på grund af frygten for coronasmitte i fængslerne.

Der er blandt andre tale om tre højststående mafiosoer ved navn Francesco Bonura, Vincenzo Iannazzo og Pasquale Zagaria, som hver især henholdvis fik tildelt deres straffe i 2012, 2018 og 2007.

Bonura afsoner en straf på 23 års fængsel, Iannazzo en straf på mere end 14 års fængsel og Pasquale Zagaria en straf på 20 års fængsel.

Alle er blevet fundet skyldige i forbrydelser, som de har begået i forbindelse med deres roller i mafiaen.

Problematisk

Den italienske regerings beslutning om at sende nogle fanger hjem fra fængslerne er taget i forsøget på at beskytte sårbare indsatte fra at blive smittet med coronavirus.

Men ifølge jurist og national anti-mafia-anklager Federico Cafiero De Raho er det problematisk, at mafiosoerne er sluppet fra livet bag tremmer.

Alle tre har nemlig - på grund af deres ledende roller i mafiaorganisationerne - været underlagt ekstra foranstaltninger i fængslerne for at forhindre dem i at have kontakt med verden udenfor.

- Så snart de er tilbage i deres hjem, kan de her foranstaltninger ikke længere blive håndhævet, har Federico Cafiero De Raho udtalt ifølge CNN.

Coronakrisen har også medført, at nogle fanger bliver overflyttet til andre fængsler. Billedet her, som er taget 17. marts, skildrer en overflytning af indsatte som konsekvens af et fangeoprør i Melfi fængsel i provinsen Potenza. Foto: Antonio Vece/Ritzau Scanpix

Også Matteo Salvini, leder af oppositionspartiet Lega Nord, kalder i en Facebook-video hjemsendelsen for 'skør'.

- Det viser en mangel på respekt for folk, magistrater, journalister, politiet og mafiaens ofre, siger politikeren.

Ifølge det italienske justitsministerium er det samlede antal af indsatte i landet faldet med 6500 siden 29. februar.

Udnytter coronakrisen

Der findes tre store italienske mafiaorganisationer:

Cosa Nostra, Ndrangheta og Camorra.

Mafia-bossen Francesco Bonura har en ledende rolle i Cosa Nostra, i daglig tale kendt som den italienske mafia.

Vincenzo Iannazzo er medlem af mafiagruppen Ndrangheta, som hovedsageligt holder til i regionen Calabrien.

Pasquale Zagaria er medlem af Casalesi-klanen, der hører under mafiagruppen Camorra og holder til i Napoli.

Med i alt næsten 200.000 bekræftede smittetilfælde og over 26.000 corona-dødsfald er Italien et af de lande i Europa, som er hårdest ramt af coronakrisen.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den italienske mafia bliver anklaget for at udnytte krisen til egen fordel, blandt andet ved at dele gratis mad ud til fattige borgere og til gengæld forvente tjenester i retur.

