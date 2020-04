Coronafrygt på hospitalsbyggeri: 18 håndværkere sendt hjem

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Udenlandske håndværkere, der kommer til Danmark uden at gå i karantæne, og dårlig hygiejne skaber nervøsitet blandt danske håndværkere på byggepladsen Gødstrup Supersygehus.

Det fortæller Jesper Porup Fallesen, der er faglig sekretær i Dansk El-Forbund Midtjylland, og som var på besøg på byggepladsen i sidste uge, efter han modtog en række klager over forholdene.

- Nogle har udsatte familiemedlemmer i hjemmet, en har en hjemmeboende gravid datter, som skal nedkomme inden for 14 dage, og som ikke har mulighed for at bo andre steder.

- En anden har en kone med en kronisk lungesygdom, siger Jesper Porup Fallesen.

18 corona-hjemsendte Region Midt oplyser, at byggeledelsen på Gødstrup Supersygehus har modtaget 18 indberetninger fra håndværkere, der er blevet hjemsendt på grund af coronasymptomer eller karantæne, siden 4. marts og frem til 19. marts, hvor entreprenører ikke længere havde pligt til at indberette hjemsendte. Der er i omegnen af 450 håndværkere på byggepladsen.

Under besøget, der også er filmet og delt på Facebook, konstaterer Jesper Porup Fallesen, at man skal bruge diverse dørhåndtag, når man bevæger sig rundt på pladsen, men håndspritstationen ved pladsens ind- og udgang er tom.

Derefter må han klø sig i nakken, når han med lys og lygte leder efter de 60 toiletter, som bygherren, Region Midt, påstår findes på pladsen, på den kolossale byggeplads.

Slutteligt undrer han sig gevaldigt over, at de midlertidige kantinefaciliteter, der skal afholde håndværkerne fra at samles som sild i en tønde i den egentlige kantine, faktisk risikerer at sprede coronasmitten, fordi bordene i den midlertidige kantine ikke bliver sprittet af, efter de forskellige sjak på skift har spist ved dem.

Jesper Porup Fallesen indspicerer den midlertidige kantine, hvor håndværkerne spiser frokost i hold uden at rengøre bordene. Foto: Dansk El-Forbund

Over for Ekstra Bladet ryster Jesper Porup Fallesen på hovedet.

- Vi har gentagne gange forsøgt at få Region Midt til at løse udfordringerne, men konstaterer, at det ikke har den ønskede effekt, siger Jesper Porup Fallesen.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen, der er professor på Københavns Universitet med speciale i virussygdomme, er den manglende håndsprit problematisk.

Desuden undrer han sig over, at håndværkerne spiser på skift uden at spritte overfladerne af.

- Man burde holde ti minutters pause og tørre borde af, inden næste hold kommer og sætter sig.

- Det her smitter primært ved, at man er i tæt kontakt med hinanden. Hvis man hoster og nyser og rører ved håndtag og fællesbordplader, er der en risiko for, at den næste medarbejder kommer og rører ved de samme overflader og begynder at klø sig i øjnene, og så er der en risiko for smittespredning, siger professoren.