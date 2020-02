Coronafrygt rammer Mærsk-regnskab

Trods 'udfordrende markedsvilkår' blev A.P. Møller- Mærsk i 2019 mere lønsom. Men det voksende overskud på driften overskygges af frygten for, hvad konsekvenserne af årets udbruddet af coronavirus i Kina bliver.

Det fremgår af Mærsks årsregnskab for 2019, der blev fremlagt torsdag morgen. Her står der, at shippingselskabet kom ud med et underskud på cirka 300 millioner kroner.

Her skriver Mærsk, at koncernen forventer 'en svag start' på 2020, fordi fabrikker i Kina har ligget stille i forbindelse med virusudbruddet. Dermed er der færre varer, der skal transporteres fra Kina til forbrugere i Europa og Nordamerika.

Koncernen forventer et overskud på driften på omkring 38 milliarder kroner i 2020. Det er lidt over en milliard kroner lavere, end Mærsk opnåede i 2019.

- Forventningerne til 2020 er påvirket af det nuværende udbrud af coronavirus i Kina, hvilket har sløret udsigterne for, hvad vi forventer i 2020 signifikant, skriver Mærsk.

En af de centrale dele af Mærsk-koncernen er dets rederi, der sejler containere på tværs af verdenen. Med en kraftigt nedsat produktion i Kina forventer Mærsk altså, at den del af forretningen får en svær start på 2020.

Den svære start kommer, efter at Mærsk er sejlet sikkert gennem et 2019, hvor der ifølge topchef Søren Skou har været 'udfordrende markedsvilkår.'

Mærsks omsætning dykkede i 2019 ned under 39 milliarder dollars - hvilket svarer til 270 milliarder kroner. Men det lykkedes Mærsk at gøre sin drift mere overskudsgivende.

Overskuddet på driften løftede sig fra lige under fem milliarder dollars til 5,7 milliarder dollars. Dermed ender 2019 på et beløb svarende til 43 milliarder kroner.

De senere år har Mærsk forsøgt at udvide det ben af forretningen, der handler om transport, til også at omfatte logistik på landjorden - blandt andet transport på landeveje.

I koncernens logistikdivision var historien om 2019 lidt den samme som for hele koncernen. Omsætningen faldt marginalt, men overskuddet fra driften voksede en lille smule.

Den største afdeling er fortsat Oceanafdelingen. Her bød 2019 på stilstand, hvad angår omsætningen, men Mærsk har presset et større driftsoverskud ud af kerneforretningen.