Coronafyret to gange

- Jeg mistede min bil og var næsten nødt til at flytte, fortæller Torsten Christensen om sine to coronarelaterede fyringer inden for få måneder. Julehjælp gør derfor en kæmpe forskel for Melissas far

HORSENS (Ekstra Bladet): Coronakrisen kradser og er kedelig konkret hos Torsten Christensen og hans fem-årige datter Melissa, som han har hos sig hveranden weekend og hveranden mandag.

Ikke alene har det forbandede virus kostet den 42-årige automekaniker to job inden for få måneder, pandemien og den deraf følgende arbejdsløshed har også tvunget Torsten til at stramme livremmen så snærende, at hverdagens kulørte oplevelser, såsom restaurant- og biografbesøg, er skåret væk.

- Førhen havde jeg 7-8.000 kroner til rådighed hver måned, når alle de faste udgifter var betalt. Det betød, at jeg uden at være direkte ødsel købte ind, hvor jeg ville og når jeg ville og uden at skele til prisforskelle på dagligvarer. Vi levede en forholdsvis ubekymret tilværelse i økonomisk forstand.

- Men nu har jeg kun 2.800 kroner på bundlinien, og så er jeg altså nødt til at være meget bevidst om, hvor, hvad og til hvilke priser, jeg køber ind, fortæller Torsten Christensen med sin energibombe af en datter på skødet. Melissa pludrer sorgløst uden antydningen af de bekymringer hendes far - og så mange andre økonomisk pressede forældre for den sags skyld - bærer rundt på og forsøger at afskærme børnene fra.

Melissa på fem år skal holde jul hos sin far i år, så en julehjælpspakke fra Dansk Folkehjælp vil sprede ekstra megen glæde i hjemmet i Horsens, som hendes far glæder sig meget over, at de kunne blive boende i trods hans svære økonomiske situation. Foto Ernst van Norde

Derfor var det også med en vis lettelse, at Torsten fandt ud af, at han alligevel kunne blive boende i sin datters barndomshjem i huset i det centrale Horsens, selvom pengene blev små efter hans seneste coronarelaterede fyring for et par måneder siden.

- Det var så min anden fyring i coronaperioden. Jeg stod nok forrest i rækken, fordi jeg var kommet senest ind, siger den stolte far, som kommunikerer igennem en advokat med Melissas mor og derfor ikke tør spå om, hvorvidt hans store ønske indfries om at have sin datter mere end hidtil i en deleordning med en uge hos mor efterfulgt af en uge hos far.

God til at spare

Salget af bilen var stærkt medvirkende til, at den lille familie ikke skulle flytte fra deres hjem de seneste seks år, og inden for de seneste måneder har Torsten lært mere end nogen sinde før, hvad det vil sige at spare og hele tiden tænke økonomisk fornuftigt.

- Jeg har opdaget nye sider ved mig selv. Det har været psykisk hårdt at skulle bekymre sig om ting, man før oplevede som en selvfølge i hverdagen. Men man lærer faktisk en hel del af pludselig at skulle forholde sig til, hvordan man kan blive boende i sit hjem og få råd til at fylde køleskabet.

- Jeg er blevet god til at spare, og det er ikke svært, fordi jeg motiveres af, at Melissa altid skal have det så godt som muligt. Så undværer jeg gerne ting til mig selv, siger den styrketrænede, tatoverede far med et udtryk, der understøtter, at han har det pærenemt med sine prioriteringer.

Den trængte økonomi styrker Torsten i ønsket om hurtigst muligt at få et job igen.

- Jeg har været til flere samtaler, men der hersker tydeligvis en tilbageholdenhed med at ansætte nye på grund af corona. Jeg tror og håber, det bliver nemmere, når pandemien er væk.

Mette gået for vidt

Incitamenterne for at finde et job er der således, men Torsten frustreres over, at han flere gange er blevet sendt i det, han selv kalder meningsløs aktivering, når han i stedet hellere ville bruge tiden og energien på at finde et 'rigtigt' arbejde.

Melissas børneværelse kan også rumme hendes far, når det nu skal være for fotografens skyld. Foto Ernst van Norde

Hans seneste kryds satte han ved Mette Frederiksen, men statsministerens håndtering af mink-skandalen har fået ham på andre tanker i forhold til det næste folketingsvalg.

- Hun (Mette Frederiksen) var god i begyndelsen af coronaperioden, men jeg har tabt en del for hende på det seneste, og jeg synes restriktionerne er for voldsomme og for omfattende i forhold til den effekt, de har haft.

- Jeg synes, det stikker af, når vi skal bruge mundbind alle mulige steder. Vi skal selvfølgelig passe på hinanden, men sund fornuft, afstand og god hygiejne burde være nok.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skræmmende

Kontanthjælp er ikke ligefrem et ord, der giver julelys i øjnene hos Torsten Christensen, der med en julehjælpspakke til en værdi af 1.500 kroner får lidt mere ro i maven forud for det dyre juleræs.

- Man kun lige overleve for kontanthjælpen, så jeg er ikke overrasket over, at så mange mennesker søger hjælp andre steder. Men det er skræmmende, at det sker i et så rigt land som vores, siger Torsten Christensen, der skal holde traditionel jul med sin kæreste, hendes voksne børn og, ikke mindst, hans egen datter Melissa.

Torsten søgte - og fik også - julehjælp i fjor, da han ligeledes var arbejdsløs og på kontanthjælp

- Jeg følte det ydmygende i begyndelsen, men nu er jeg ligeglad, for jeg ved, hvor stor en forskel det kan gøre for mennesker som mig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------